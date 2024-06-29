被美洲原住民視為聖物！黃石公園證實「稀有白水牛」失蹤快1個月
美國本月4日，陸續有遊客、導遊在黃石國家公園（Yellowstone National Park），目擊並拍到一頭剛出生的美洲小野牛，全身毛色為罕見的白色，這種白水牛在部份美洲原住民部落被視為神聖的生物。不過黃石公園證實，過去幾週，這頭白水牛已不見蹤影，生死不明。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》報導，白水牛本身就很稀少，也是黃石國家公園首次發現白水牛出生，近日拉科塔族（Lakota）領袖還為其命名為「瓦坎·格利」（Wakan Gli），意為「回歸神聖」。
在黃石國家公園擔任導遊的克里奇（Jordan Creech）是少數拍到白色小水牛照片的人之一，他描述了當天的狀況，感覺相當驚奇；1名叫布拉藤（Erin Braaten）的攝影師也拍到了白色小牛的照片。然而，這頭小水牛出生後的這幾週，已經不再被人目擊，人們開始擔心，小牛是否成為掠食者、河流、疾病和其他自然危險因素的受害者。
拉科塔族精神領袖、酋長望馬（Arvol Looking Horse）先前曾表示，「這頭小牛的誕生是祝福，也是警告，提醒我們必須做更多事來保護自然。」
黃石公園發言人沃辛（Morgan Warthin）表示，自從收到通報後，園區工作人員就已持續在搜尋這頭白水牛，但並沒有發現牠的蹤跡，也拒絕直接回答小牛是否已經死亡的問題。