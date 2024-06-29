立院下週排審《選罷法》 許宇甄倡提高罷免門檻：不該成報復工具
民進黨持續操作罷免戰為國會改革法案爭議續溫，不過，國民黨團打算修改《選罷法》反制，立法院內政委員會下週四即將排審法案。提案的國民黨立委許宇甄表示，罷免制度雖然可以讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但必須警惕罷免成為政治鬥爭的籌碼，更不能容忍罷免成為一種政治報復的工具。當罷免的門檻設定過低時，就可能導致少數人利用罷免來實現私利，進而削弱了民主的根基。
記者余祥／台北報導
許宇甄說明，罷免制度是定期選舉制度下的消極補救措施，民國83年10月選罷法修正前，通過罷免門檻為三分之一，後來才修正為二分之一；民國105年11月，民進黨全面執政後，將罷免門檻修正為「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。而當時選罷法修法時，時任民進黨立委尤美美、顧立雄針對罷免門檻修正也有提出修法版本，他們認為罷免權具有破壞性質，為避免罷免權遭濫用而破壞政治穩定，脫離憲政常軌，而當時的罷免門檻二分之一規定又過高，他們兩人聯合提案將罷免門檻修正回到83年狀態，改為達原選舉區選舉人數三分之一以上同意。
許宇甄認為現行罷免門檻過低已造成變相鼓勵罷免，與民主精神背道而馳，影響民主制度運作的穩定性，造成各區三不五時的出現罷免宣傳，甚至報復性操作，不僅影響施政的運行，也使社會長期處於紛擾之中，不利國家團結。現行低門檻的罷免制度，以及罷免連署規範不夠嚴謹，導致有心人可以拿著名冊亂抄，加上中選會的不作為，總總缺失加在一起，已為罷免制度帶來一系列不良影響。罷免門檻偏低，連署方式過於寬鬆，已讓罷免成為輸不起者的報復工具，甚至成為賺錢、換成名的政治遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，損害民主制度的信譽。
許宇甄強調，他提出「公職人員選舉罷免法修正草案」是在現有的機制下，修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意；若再補強連署弊端與缺失，可以讓罷免成為一個救濟選舉的嚴肅程序，而非輕率的行為。
許宇甄說，下週即將審查該條文，請大家理性看待這次修法，從過往朝野各黨提案情形來看，現行罷免門檻確實偏低，連署亂象更是影響機關信譽，對民主造成不良影響，應檢討現行制度，修復被破壞的民主制度。