中臺科大辦國際學術研討 籲共創永續健康照護人力資源

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研討會內容豐富，國內外專家學者齊聚一堂，其中包含來自美國、日本及台灣的產官學專家，分享各國在後疫情時代及智慧科技領銜的大環境下，以前瞻性與創新思維的政策規劃，整合智慧健康照護與人力資源，造就政策革新、專業自主、團隊合作的新局面。
研討會特別邀請日本的Shuji Amano教授和Keiko Hattori教授，探討應對日本護理人員短缺挑戰的方法，提升照護品質與效率。來自美國的Po-Ya Hsu教授則分享在大數據時代中，人工智慧如何協助解決醫療環境中的重要議題，獲得熱烈迴響。
此外，國內專題演講由彰化基督教醫院護理部李雅文主任，分享從一家醫學中心的觀點探討護理人力短缺下的策略。前立法委員陳靜敏教授分享護理人員在政治倡議中的經驗。大千健康醫療體系護理部解旻容主任，介紹如何大處著眼、小處著手，提升正向護理執業環境。中山醫學大學附設醫院護理部吳姿蓉副院長，說明如何打造智能友善的護理環境，以創新營運模式和服務，實現永續發展。
中臺科大護理學院舉辦國際學術研討會已有悠久歷史與聲譽，今年邁入第十六屆，吸引全國眾多資深教授及年輕學者投稿，最終收錄111篇論文，成果豐碩。護理系陳全美主任表示，本次研討會旨在促進學術與實務經驗的雙向交流，讓與會者深入了解後疫情時代，全球健康議題及照護人力資源的最新發展趨勢。中臺科大也將持續推動更多產業及學界合作的國際學術活動，為全球健康和照護人力資源的發展貢獻力量，實踐「SDG 3良好健康與福祉」、「SDG 4優質教育」及「SDG 17促進目標的夥伴關係」之永續發展目標