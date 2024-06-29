金曲獎／Lulu選唱《蘑菇濃湯》內幕曝 開場被罵「爛哏」評價兩極
Lulu黃路梓茵3度掌金曲主持棒，一開場演唱超紅兒歌《蘑菇濃湯》，不過在PTT評價兩極，有人認為很有新意，但也有網友覺得「爛哏」。她提及會選此歌重新翻唱，Lulu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說再適合也不過。」
記者林奕如／綜合報導
有別於以往正經八百的開場風格，LuLu跳脫過往模式並結合歌唱功力讓典禮開場顯得詼諧逗趣，洗腦的旋律更增添童趣風。開場橋段在PTT討論熱烈，有網友大讚「很有創意、又唱又跳很厲害」，不過有人看不懂，「太尷尬了意義不明、拖什麼時間、這什麼哏。」
金曲35改編版的歌詞作詞人正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，同時身為知名作詞人的他曾幫阿妹、Jolin等人作嫁，堪稱是天后御用寫詞人，這次為了Lulu親自填詞，陳鎮川把製作典禮的創意想法加諸近歌詞，並與Lulu反覆討論，加入逗趣幽默的詞意，只為了讓主唱Lulu在台上活靈活現完美開場。
提及Lulu與源活娛樂合作的淵源，雙方不僅合作過金馬主持，Lulu所參與的3次金曲獎全是由源活娛樂包辦製作，執掌11年典禮製作團隊「源活娛樂」更在今年金曲的舞台設計、燈光、特效及各面向傳播更上層樓。