全國童軍大露營7/10登場 吳立森授旗高雄市童軍團
113年「中華民國童軍第12次全國大露營」，將於7月10日至16日在臺南市走馬瀨農場舉行，高市府教育局長吳立森今天（29）日在科工館廣場授旗高雄市全國童軍大露營8個代表團整裝出發。祝福童軍們一切順利爭取榮耀，童軍們現場也表演精彩快閃童軍舞，展現熱情活潑。
記者陳美嘉／高雄報導
此次全國童軍大露營高雄市共有8個代表團、21所學校、童軍308人、幼童軍120人、工作人員67人參加。高市府教育局重視與推廣童軍教育，這次童軍全國大露營教育局亦傾全力支持，補助高雄市代表團參加費用。
吳立森鼓勵童軍朋友把握機會與其他縣市、國際代表團交流，也勉勵發揮高雄市童軍精神：「Bee Best」(高雄市童軍布章選用蜜蜂圖案，取Be Best諧音)，在露營過程中成長學習、培養堅毅與應變能力，並與夥伴們互助合作，表現最好的自己。
高雄市童軍所有代表團為此次全國大露營活動積極訓練、準備，其中翠屏幼童軍團已畢業的六年級「小狼們」，更是放棄暑假積極到校參與集訓，學習露營技巧、背包裝填、練習營火表演節目，充分展現「Bee Best」精神，努力精進成為最好的自己。
翠屏國中小校長黃景良也特別致贈加菜金為小童軍們加油打氣，勉勵所有參與小狼：「不怕苦、不怕難，克服高溫、濕熱的環境，享受露營生活」。