用愛點亮餐桌！鄧師傅公益善舉堅持15年 投百萬助力偏鄉教育
高雄在地老字號餐廳品牌「鄧師傅功夫菜」，長期關懷偏鄉國小學童飲食健康及教育議題，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，從鄧師傅創辦人鄧文裕開始實現社會責任和使命，到二代廚藝總監鄧至廷、執行長鄧至佑接班傳承理念「用愛點亮餐桌」，至今支持這善舉已邁入15年，投入金額達百萬以上。
記者陳美嘉／高雄報導
「發揮影響力，從教育現場開始！」鄧師傅功夫菜廚藝團隊日前前往高雄市茂林國小，除了致贈冷凍食品及防災物資，發揮企業專長，當天廚藝總監鄧至廷也帶領廚師團隊親自烹煮健康美味的餐點，並邀請學童參與其中，教導如何挑選、處理新鮮食材，共同創造出餐廳般營養均衡的美食。
現場也透過「食品小學堂」與學子互動，從購買食物到保存處理，教導正確食品安全衛生知識，期盼每位學童能夠健康快樂長大。
優質的教育資源、健康飲食對於孩子們的成長至關重要。執行長鄧至佑表示，「鄧師傅功夫菜」一直積極與政府機關和教育組織合作教育支援計劃。透過學校資源中心，提供教育獎學金、物資補助、傳授課程講座，及提供餐廳實習培訓等方式，讓莘莘學子獲得更好的教育機會，具備未來發展潛力。希望透過善意能引發正面迴響，帶動更多人投入社會公益，共同為建設美好家園而努力奮鬥。