竹市擬擴編消防員至496人！時力議員建議：自行招考加速補充人力
新竹市東區集合式住宅「晴空匯」，在上月26日深夜發生重大火警，造成2名消防員殉職，消防員職場安全與權益再度引發關注。新竹市消防局為落實同仁健康權及降低同仁勤務負擔，提出擴編案積極爭取人力，目標2031年擴編至496人。新竹市議員林彥甫建議，可參照過去新北市的做法，自行招考消防員，加速補充人力，否則此時大幅擴編員額緩不濟急。
記者呂炯昌／台北報導
新竹市政府今日發布新聞稿，新竹市長高虹安表示，消防工作極其辛勞、危險性高，同仁服勤時間長、人力卻不足，這也是各縣市都遇到的問題，充補人數來減輕同仁負擔是當務之急，市府全力支持消防局擴編，目標120年（2031年）順利充補到496人，讓竹市消防同仁服務人口比可降至1:920，有效改善同仁工作負擔，也可讓同仁獲得充分的休息的空間，維護消防弟兄的健康權。
對此，林彥甫表示，市府消防局雖宣布員額編制將從 380人大幅擴編至496人，然日前市府公布114年消防預算員額為 僅358人，加上中央報考人數不足，實際員額估計約為342人，人力依然短缺。
林彥甫認為，新竹市有自己的消防教育訓練中心，不妨參照過去新北市的做法，自行招考消防員，加速補充人力。否則此時大幅擴編員額緩不濟急，2031年要達勤一休二的目標更是遙不可及。