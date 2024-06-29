一粒古裝扮相曝光！仙到像小說人物 粉絲一看大驚：會被抓去演戲
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），憑高冷五官、一支葉保弟應援舞爆紅，有「台鋼王牌」、「中職黑嘉嘉」等封號，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒近日在IG釋出一張穿古裝的照片，宛如從武俠小說走出來的人物，粉絲直呼：「會被抓去演戲！」
記者楊穎軒／綜合報導
一粒日前為手遊廣告嚐試古人扮相，26日公開寫真照，她戴髮髻和髮簪，一頭及腰長髮放後，細肩帶小可愛外搭透視薄紗披肩，中空剪裁露出一小截纖腰，一粒在竹林前留影，回眸放送一抹淺笑，精緻臉蛋唯美，眼神和氣質相當勾魂。
相片發布後，迅速累積2萬多人按讚，大批粉絲被迷倒，「仙到爆！超美」、「這被內地的人看到要被抓去演戲了」、「仙氣飄飄」、「真的好適合」、「太正了！」
25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。
一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的女神一點也不為過。