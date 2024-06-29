庾澄慶《好聲音》愛徒離世！王韵壹頂光頭唱天籟美聲 友悲痛淚別
中國綜藝節目《中國好聲音》學員歌手王韵壹突然傳出離世的消息，享年38歲，而王韵壹生前在演藝圈的好朋友陳思斯也在社群上發文表示哀悼，震驚各界。王韵壹過去頂著光頭的造型出現在第一季的《中國好聲音》節目中，當時她是庾澄慶組的亞軍，憑著天籟美聲讓觀眾們對她印象深刻，如今傳出噩耗，她的親友與粉絲們都難過不已。
記者洪生儒／綜合報導
曾出演《後宮甄嬛傳》飾演曹貴人的陳思斯是王韵壹的多年好友，她昨（28）日突在微博發文寫道：「我全世界最好的壹，我永遠愛你！這輩子是好朋友，下輩子，請繼續跟我做朋友。天堂沒有病痛，你不會再疼了，一路走好…...我愛你……。」並在貼文中附上兩人的合照，僅透露她離世的消息，並沒有說明死因為何，吸引許多網友議論，不少網友也紛紛留言安慰陳思斯。
事實上，王韵壹被譽為「中國爵士女王」，她在《中國好聲音》曾獲得4位導師的肯定，在哈林組獲得亞軍和魅力的光芒獎，後來也有推出個人專輯《被遺忘的時光》、《壹所欲言》等作品，後來沉寂了一段時間。根據陸媒報導，王韵壹在2023年時，原本預計要復出，但在一場聚會時，不慎飲酒過量，從椅子上摔倒導致頭部受到重創，耳部也縫了10多針。王韵壹的經紀人當時也說，等傷口痊癒後會接受精密的檢查。如今傳出離世的消息，並沒有說明具體原因，讓外界都好奇是否與去年受傷有關。