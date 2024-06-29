好市多衛生紙快閃特價！日本洗衣精折180元 全聯衛生紙買一送一
好市多超夯抽取式衛生紙快閃降價，根據臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」粉專團隊今購百科分享，今（29）日好市多自有品牌三層抽取式衛生紙原價369元、特價345元，賣場還有ARIEL洗衣精現折180元，兩大搶手商品優惠快衝！全聯也有春風抽取式衛生紙買一送一，本週精選優惠一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多「Kirkland Signature 科克蘭 三層抽取衛生紙」快閃降價，原價369元現折24元，特價345元，優惠只到今（29）日為止。賣場還有搶手「ARIEL洗衣精」1199公克Ｘ6入，原價859元、特價679元，現折180元，優惠只到6月30日，每卡限購4組，數量有限售完為止。
好市多熱門商品快閃優惠來不及衝賣場？全聯本週必買精選優惠：
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