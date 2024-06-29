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Anthony Davis不想打中鋒！湖人找傳統大個子　市場有合適人選？

▲「AD」Anthony Davis不想打太多中鋒，湖人尋覓傳統大個子中鋒，以減輕AD的負擔。（圖／美聯社／達志影像）
▲「AD」Anthony Davis不想打太多中鋒，湖人尋覓傳統大個子中鋒，以減輕AD的負擔。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA自由市場於7月1日開市，洛杉磯湖人隊正積極尋求在休賽季補強所需的位置，特別是中鋒和3D球員，以便減輕Anthony Davis的壓力，讓他能夠更多時間擔任大前鋒位置。根據多家美國媒體報導，湖人隊正在密切關注自由市場上的中鋒人選，以補強陣容並提升球隊整體戰力。

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湖人隊密切關注自由市場上的中鋒人選

據美媒《SNY》記者Ian Begley報導，湖人球團將在自由市場上尋找一名中鋒。理論上，增加一名傳統的大個子球員將使Anthony Davis有更多時間擔任大前鋒。

Davis上賽季出賽76場寫下生涯最多，但考慮到他的傷病史，如此龐大的工作量是不可能持續，因此湖人首要目標就是補強中鋒。《Lakers Daily》指出，布魯克林籃網隊的Nic Claxton和紐約尼克隊的Isaiah Hartenstein被認為是自由市場上最有吸引力的選擇之一。

Christian Wood目前有合約在身，而Jaxson Hayes可能會執行球員選擇權，但即便如此，湖人都沒有足夠體型的中鋒，來應對像Nikola Jokic和Joel Embiid這樣等級的對手。

補強中鋒是首要目標　Reaves：減輕AD負擔

湖人球員Austin Reaves在接受《Lakers Nation》採訪時提到，湖人休賽季補強以中鋒位置最為重要，這將減輕Anthony Davis的一些負擔，「我覺得可以擁有一個更強壯的五號位，當遇到像Jokic這樣的球員，雖然AD有能力扛起攻守兩端，但如果能夠讓AD在防守時稍微喘息一下，他可以更專注於協防。」

Reaves接著說：「當Jokic進攻時，AD能讓Jokic的得分變得更加困難，只要看到AD在後面，這很難得分，因為他是個優秀的防守者，然後他可以更多時間專注於進攻端。」

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