塞納河仍未達標準！巴黎市長「延期」跳河承諾 法國恐失地主優勢
2024巴黎奧運將於下個月底登場，本屆奧運是塞納河在禁止游泳後的100年後，首度開放所有人下水比賽游泳，然而最新的水質檢測分析仍顯示污染嚴重，原訂塞納河泳訓的法國國家隊也被迫取消訓練，這使塞納河整治與賽事舉行是否真能順利完成再度引發熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
法國政府為了整治塞納河水質，已投入14億歐元（約合新台幣490億元）預算，旨在確保奧運期間的游泳賽事能夠順利進行，根據巴黎市水務局（Eau de Paris）最新水質檢測結果顯示，塞納河作為奧運開放水域游泳以及三鐵游泳項目場地，因為污染太過嚴重，目前仍然不達放行標準。
就連原先承諾要在6月30日親自下河游泳的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也稱，因國會提前選舉而取消這項既定行程，改於7月中擇日再游。
大巴黎地區區長季佑（Marc Guillaume）今（29）在記者會上表示，截至目前為止，塞納河抽檢仍不符合今年夏天應該有的標準，但他也重申籌委會對7月底、8月初在塞納河上舉辦賽事有信心。
去年夏天，塞納河骯髒的水質就導致世界公開水域游泳錦標賽取消，也嚴重影響三鐵的測試賽，今年整治結果不順利也導致法國國家隊遲遲無法取得塞納河試游許可，這可能使地主優勢在奧運正式開始前就這樣失去。