立委放暑假？下周一委員會幾乎全考察 資深助理：不敢排爭議法案
下禮拜就進入七月，但根據立法院會議預報，下周一各委員會議程，8個委員會有7個委員會是考察行程。資深助理說，原本延會到7月中，是因行政院長卓榮泰上任，要施政報告，另外也希望處理NCC人事同意權等爭議法案，但國會改革一役後，爭議法案召委不敢排，無爭議法案大家又興致缺缺，立法院現在的氣氛有點尷尬、微妙
記者何哲欣／台北報導
立法院7月1日的議程，內政委員會考察「高雄地方建設」，外交國防委員會考察「國防部心理作戰大隊」，經濟委員會考察台南地區經濟建設概況，財政委員會考察中央銀行數位貨幣(CBDC)發展情形，教育委員會考察彰化縣學校環境修繕及設備充實情形，交通委員會考察台中地區交通建設，司法法制委員會考察法務部矯正署宜蘭監獄有關矯正機關個別化處遇措施及教化藝文成果。
只有衛環委員會下周一開會，邀請衛生福利部長就「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌症基金及健康投資等事項」進行專題報告。
不過5月朝野協商時，僅同意延會到7月16日，至於NCC人事同意權，可能必須另外再開臨時會。也因如此，剩約兩個禮拜時間，除了針對卓榮泰的總質詢外，委員會又面臨無案可審的尷尬狀態。