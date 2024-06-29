台電7度獲亞洲企業社會責任獎！電力訓練基地、生態電廠獲肯定

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台電致力將永續發展融入電力核心本業，回應友善環境使命並投入電力人才培育，繼2019年以VR科技結合高空作業人員專業技術訓練、2022年以球隊人才培育制度獲得「人力投資獎」肯定，今年再以台電獨有的大林模中訓練基地及電廠運維人才考證制度脫穎而出，與信義房屋、SOGO、台灣人壽等知名企業同享殊榮。
台電說明，為確保穩定供電任務，台電嚴格把關發電技術人員專業能力及實務經驗，自1974年起於大林電廠陸續打造水、火力發電機組模擬操作中心，以模擬器實戰演練培訓各水、火力發電廠的運轉維護人員，就像飛行員透過飛航模擬器來提升操作熟悉度。
台電也說，半世紀以來，從電廠新進人員到儲備主管，每年都有近千名學員接受大林模中洗禮，而大林模中更於2006年開始實施四階段證照制度，最終要求電廠第一線關鍵角色「值班主任」皆通過四道魔王關卡，確保可沉著應對上百種現場情境，並結合回訓機制以精進技術水準。
台電指出，大林模中不僅是台電內部訓練基地，也協助國內民營電廠與國外電廠代訓，曾替關島、印尼、韓國及阿拉伯國家等國發電人員量身打造設備模擬訓練課程；2019年改建後，全面升級模擬器設備，課程設計也不斷與時俱進。
除電力穩供外，台電亦視友善環境為重要使命，延續2022年淨零排放策略、2023年南鹽光儲能榮獲「綠色領導獎」肯定，今年以「生態電廠與自然共生共好」主題，第3度蟬聯該獎項。台電2019年首度發布環境白皮書，開啟電力設施生態共融計畫，納入外部專家學者、環保團體及地方政府等多元夥伴合作，並於2023年成立生態保育專家小組，以企業層級響應國際OECM（其他有效保護區）精神。
台電從上百個電力場域盤點15座潛力電廠，進一步選出最終5處打造生態電廠，陸續推動台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安濕地飛鳥電廠營造等，近3年累計投入超過2.38億元、近2萬人力於環境友善作為。除台西、興達之外，台電也在台中大甲溪電廠設立馬鞍壩生態魚道，於苗栗卓蘭電廠營造螢火蟲生態棲地，在南投萬大電廠發現霧社血斑天牛、無尾葉鼻蝠等珍稀動物，並成功復育原生種「臺灣大豆」，讓生態電廠成為環境教育的推手之一。