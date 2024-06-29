臨檢氣不過「對警比中指」被捕 美國男因言論自由獲賠569萬元
2018年美國佛蒙特州（Vermont）一名州警在路邊攔檢了男子邦巴德（Gregory Bombard），並認定對方「氣不過」朝他豎起中指而將其上銬逮補；事後邦巴德控告佛蒙特州及該名員警侵犯其言論自由權利，這起訴訟在本月達成和解，最終佛蒙特州同意支付男子17.5萬美元（約新台幣569萬元）的和解金。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《CBS》、《美聯社》報導，這起訴訟案源自於2018年2月9日，佛蒙特州警員里根（Jay Riggen）在聖奧爾本斯，攔下正在駕車的男子邦巴德，原因是他認為邦巴德向他豎起了中指，代表邦巴德的佛蒙特州美國公民自由聯盟（ACLU）則稱邦巴德否認做出這個手勢，但仍被警員里根攔下且上銬拘留進行審問了幾分鐘，而在過程結束後，邦巴德因「氣不過」咒罵幾聲並在開車離開時豎起了中指，這才被里根以「擾亂治案罪」逮捕，且將他的車輛拖吊走。
美國公民自由聯盟州分會週三表示，邦巴德為此被判入獄一個多小時，並被傳喚至刑事法庭，但在一年多後，這項指控被駁回；邦巴德因此決定於2021年透過佛蒙特州美國公民自由聯盟向佛蒙特州政府與警方提告，訴訟期間稱「使用中指抗議警察」的行為乃受美國憲法第一修正案和佛蒙特州憲法第13條所保護的言論自由，即便警方認為自己被冒犯或侮辱，仍必須尊重《憲法》賦予人民自由表達意見的權利。
雙方最終在今年6月達成和解，佛蒙特州同意支付邦巴德17.5萬美元賠償，涉事的警員於今年5月底也已經離職，邦巴德在訴訟結束後向媒體表示，自己現在他終於可以支付律師費，並和88歲的母親吃大餐來慶祝一切終於落幕。