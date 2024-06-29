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旭集、饗饗全輸了！「公認台灣最強buffet」是它　老饕吃過回不去

▲去年7月新開幕的「饗 A Joy」，被譽為是「台灣最強buffet」，位於台北101的86樓。（圖／記者葉盛耀攝）
▲去年7月新開幕的「饗 A Joy」，被譽為是「台灣最強buffet」，位於台北101的86樓。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常喜歡吃buffet餐廳，因其菜色多元性加上吃到飽，即便一個人價位並不便宜，但用餐期還是都座無虛席，甚至許多buffet餐廳都要提前一個月預約。那麼既然台灣人這麼喜歡buffet餐廳，台灣最強的buffet到底又是哪一間？近日就有網友討論「人稱台灣buffet天花板的饗 A JOY真的一生要去嘗試過一次」，獲得大批老饕認同。

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近日有許多網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽優惠情報」貼文指出「前幾天終於決定衝饗 A JOY一次！雖然一個人4000多不便宜，但人生真的一定要來吃看看，什麼叫做buffet界的天花板，食材水準跟品質真的沒話講」、「饗 A JOY用餐整體打上90分，就算CP值不是最高，但絕對是台灣最強的buffet，包肥界天花板不是叫假的。」

▲「饗A Joy」位在101的86樓，有著可以俯瞰整個台北盆地美景的優勢。　（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」位在101的86樓，有著可以俯瞰整個台北盆地美景的優勢。　（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「當初覺得4000多真的太貴了....但去吃完之後，只能說完全沒有愧對台灣buffet天花板的稱號」、「饗 A JOY真的非常值得吃過一次，很厲害的buffet，食材到料理，水準已經不是其他間buffet能跟上的」、「龍蝦超好吃，4000多還有美景可以看，其實高檔餐廳價位真的都差不多，比起來饗 A JOY用餐體驗更好，吃過基本上回不去。」

台灣buffet界天花板！饗 A JOY最高價位一人4300元仍爆滿

事實上，網友們口中的「饗 A JOY」其實在去年7月中下旬才開幕，即將開業快滿一年的他們，這一年以來累積不少好評以及聲量，被譽為是「台灣最強buffet」，雖然一個人晚餐時段加上服務費要價逼近4300元，但高品質的享受以及豐盛的料理，讓老饕也甘願掏錢嚐鮮或回訪。

▲最受矚目的海鮮吧，包含多種蝦蟹，另外還有松葉蟹、現開生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗 A JOY最受矚目的海鮮自助吧，包含多種蝦蟹，另外還有松葉蟹、現開生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）
值得一提的是，「饗 A JOY」背後的集團同樣是buffet界獨霸的「饗賓集團」，包括中上價位buffet餐廳「旭集」、「饗饗」；中間價位「饗食天堂」；CP值最高低價位的蔬食「果然匯」都是出自同一個集團之手，一條龍從頂級到平價buffet「饗賓集團」通通都有設立品牌，精準狙擊各個消費年齡層，說是台灣buffet霸主餐飲集團實至名歸。

一邊吃buffet一邊看美景！饗 A JOY「八大美食區」老饕著迷

然而饗 A JOY不僅僅是一間頂級的buffet餐廳，由於開設在台北101的86樓，因此民眾可以一邊用餐一邊欣賞美景，這點在同集團品牌中「饗饗」都位於高樓層有同樣的概念，也成為饗 A JOY吸引民眾朝聖的一大亮點，加上101位於信義區商圈當中，地理位置可以說是絕佳。

▲窗邊是必搶美景搖滾區座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饗 A JOY窗邊是必搶美景搖滾區座位，老饕可以一邊用餐一邊欣賞美景。（圖／記者蕭涵云攝）
說到饗 A JOY店內的菜色，一共分為八大餐區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等等；原境餐區「熾原」、「然然」則提供烤物、炸物以及各種鐵板料理，像是最有名的鐵板龍蝦、煎干貝就是出現在該餐區；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」則提供中華料理、各種飲品甜點以及水果。

饗 A JOY在開業將近一年，在Google評價上獲得4.5顆星的高分，許多老饕在體驗完高單價的buffet之後，評論都是非常用心撰寫給予回饋，而餐廳人員也有專人細心看過後回覆，並且即時修正客人給予的意見。也許對很多人來說，花4300元吃一頓飯非常的昂貴，但如果有預算，饗 A JOY絕對非常值得朝聖一次哦！

▲饗ＡJoy的鐵板區，有現煎的龍蝦，相當誘人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗ＡJoy的鐵板區提供有現煎的龍蝦，相當誘人，是不少老饕朝聖時必吃的美食。（圖／記者葉盛耀攝）
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111

📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍晚餐時端：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

根據官網介紹，12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。

▲中華料理區包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲中華料理區包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點等等，從日式料理到中式料理都有。（圖／記者葉盛耀攝）

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