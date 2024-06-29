旭集、饗饗全輸了！「公認台灣最強buffet」是它　老饕吃過回不去

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「當初覺得4000多真的太貴了....但去吃完之後，只能說完全沒有愧對台灣buffet天花板的稱號」、「饗 A JOY真的非常值得吃過一次，很厲害的buffet，食材到料理，水準已經不是其他間buffet能跟上的」、「龍蝦超好吃，4000多還有美景可以看，其實高檔餐廳價位真的都差不多，比起來饗 A JOY用餐體驗更好，吃過基本上回不去。」
台灣buffet界天花板！饗 A JOY最高價位一人4300元仍爆滿
事實上，網友們口中的「饗 A JOY」其實在去年7月中下旬才開幕，即將開業快滿一年的他們，這一年以來累積不少好評以及聲量，被譽為是「台灣最強buffet」，雖然一個人晚餐時段加上服務費要價逼近4300元，但高品質的享受以及豐盛的料理，讓老饕也甘願掏錢嚐鮮或回訪。
值得一提的是，「饗 A JOY」背後的集團同樣是buffet界獨霸的「饗賓集團」，包括中上價位buffet餐廳「旭集」、「饗饗」；中間價位「饗食天堂」；CP值最高低價位的蔬食「果然匯」都是出自同一個集團之手，一條龍從頂級到平價buffet「饗賓集團」通通都有設立品牌，精準狙擊各個消費年齡層，說是台灣buffet霸主餐飲集團實至名歸。
一邊吃buffet一邊看美景！饗 A JOY「八大美食區」老饕著迷
然而饗 A JOY不僅僅是一間頂級的buffet餐廳，由於開設在台北101的86樓，因此民眾可以一邊用餐一邊欣賞美景，這點在同集團品牌中「饗饗」都位於高樓層有同樣的概念，也成為饗 A JOY吸引民眾朝聖的一大亮點，加上101位於信義區商圈當中，地理位置可以說是絕佳。
說到饗 A JOY店內的菜色，一共分為八大餐區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等等；原境餐區「熾原」、「然然」則提供烤物、炸物以及各種鐵板料理，像是最有名的鐵板龍蝦、煎干貝就是出現在該餐區；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」則提供中華料理、各種飲品甜點以及水果。
饗 A JOY在開業將近一年，在Google評價上獲得4.5顆星的高分，許多老饕在體驗完高單價的buffet之後，評論都是非常用心撰寫給予回饋，而餐廳人員也有專人細心看過後回覆，並且即時修正客人給予的意見。也許對很多人來說，花4300元吃一頓飯非常的昂貴，但如果有預算，饗 A JOY絕對非常值得朝聖一次哦！
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111
📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時端：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
根據官網介紹，12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。