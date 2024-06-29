科學探究競賽成績揭曉！高雄奪多組第一表現亮眼

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「科學探究競賽—這樣教我就懂」共分六組，今年共有來自海內外1,069隊伍報名，917隊完成繳件，總繳件率為86%，共累計 2,056 位參賽者。此競賽屬於國際級競賽，今年度開放英文投件，海外地區有26隊報名參賽，作品繳件率高達100%。今年海外地區包含大陸地區、澳門、越南及馬來西亞等地。
「2024科學探究競賽－這樣教我就懂」今天在國立臺灣科學教育館進行決賽評比暨頒獎典禮，各組第一名分別由國小組台北市中山區長安國小、國中組高雄市立明華國民中學、普高組馬來西亞巴生興華中學、技高組高雄市私立大榮高級中學(含附中小)及高雄市立三民高級家事商業職業學校、教師組高雄市鼓山區龍華國小共同獲得、大專社會組自由業者金穎思獲得。
國教署副署長戴淑芬表示，「2024年科學探究競賽—這樣教我就懂」競賽的選題是以學生為主要角色，透過翻轉教育與研究成果等呈現方式，鼓勵參賽師生多觀察生活議題且動手做科學，以重視科普精神、增加對科學的親近感為亮點，藉此營造活潑多元的學習方式，激發參賽者更大的創造力與表達能力。2024年女性參與比例已超越男性比例（52%：48%），也顯示其對鼓勵女性參與科學探究有不錯的成效。
國立科學工藝博物館館長李秀鳳表示，科工館長年致力於推廣全民科普教育，尤其在新課綱「自發」、「互動」及「共好」的理念下，透過探究與實作的推廣，培養同學在日常生活中發現問題，設計科學探究過程找出答案，以及科學敘事能力，相信經過此次競賽的參與，與各參加競賽同學互動交流，將可以學到更多在課堂上所無法學習的知識及經驗。