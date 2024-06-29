金曲獎／黃妃生日拿歌后爆淚！透露爸媽半年內相繼過世：還是很痛
第35屆金曲獎今（29）日在小巨蛋登場，本屆最佳台語女歌手獎由黃妃奪下，這是她第3座台語歌后獎盃。她受訪時透露，原本聽到得獎人是2個字，還以為是巴奈，沒想到是自己得獎。她也說，爸媽在2020年疫情期間過世，且時間僅隔半年，所以今天拿獎想到爸媽就忍不住落淚了，尤其今天是她的農曆生日，同時也是母難日，所以特別有感觸，更在後台獻唱〈安平追想曲〉給爸媽。
記者朱祖儀／台北報導
黃妃得獎後急忙走上台，忍不住在台上哽咽，表示「爸媽，我又上台得獎了」，這次是她第3次奪下台語歌后寶座，不過她這次領獎特別有感觸，在後台再度忍不住落淚，表示自己很想念爸媽，因為他們在2020年走了，現在只要想到還是很痛，且今天是母難日，所以她覺得很遺憾，很希望是在爸媽還在世時拿到獎盃，前天也有特別去看爸媽，說自己準備要上台了，希望爸媽不要擔心，自己仍舊一步一腳印生活，幫助可以幫助的人。
這次黃妃拿到第3座台語歌后獎盃，前面獲獎最多的對手只剩「二姐」江蕙和黃乙玲，她回應覺得自己算幸運，且非常開心感動。而近年來活動比較少，她則笑說，因為唱片公司很好，覺得她願意唱歌就好；至於陳明章走紅毯時突然透露，即將和黃妃一起舉辦演唱會，黃妃表示，自己會加油努力開演唱會，但也要給她訓練的空間。