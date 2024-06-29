不酸拜登高齡了！川普辯論後造勢「調整砲火」 改轟執政措施
2024美國總統大選首場辯論川普與拜登表現各異，但在辯論後的造勢皆展現超強火力，川普更在造勢活動上把矛頭從拜登的「高齡」轉向至執政期間的「衰弱政策」，同時也批評對方是「美國歷史上最無能的總統」且仍然是民主黨最有可能當選的候選人。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統大選首場辯論昨天落幕，川普與拜登不約而同前往造勢會場持續與各自支持者碰面、拉抬聲量。根據《福斯新聞》、《美聯社》報導，川普前往維吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake）「歷史綠薔薇農場」，在演講過程中他露出勝券在握的得意表情，並大聲宣告勝利，喊話「我們取得了一場巨大的勝利，戰勝了一個真正想要摧毀我們國家的人。」
川普告訴台下上千支持者，「如今每位支持者該問自己的，不是拜登是否能撐過90分鐘的辯論會，而是美國人能否在不老實的拜登執政下再撐4年」。
川普也將炮火從拜登的高齡問題轉移，而是攻擊其施政，「請記得，我們國家最大的問題不是拜登個人的衰弱，而是其政策導致美國衰落至我們從未見過的程度。這就是為何在今年11月，維吉尼亞州人民乃至美國人民，要告訴狡猾拜登『你被開除了』」。
此外，川普也向支持者重申司法體系的不公，呼籲現在應該立刻釋放「J6」（即國會山莊暴動事件）人質，「他們經歷了一切，所以現在就應該被釋放。」