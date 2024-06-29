南華商圈時尚走秀、走讀帶人氣 短影音創作賽紀錄老店新風華
高雄市南華觀光商圈發展促進會舉辦「2024南華商圈365X平價購物省荷包」，今（29）日在南華商圈彩繪牆前宣告活動正式啟動。規劃時尚走秀、文青攤商、 商圈走讀等活動，並邀青年參與短影音創作，紀錄老店新風華。
記者陳美嘉／高雄報導
為了實現商圈的永續發展，南華觀光商圈攜手樹德科技大學美髮設計與經營系，指導老師唐宥紾率領學生畢展優秀團隊「lunar lading闕境、異享空間DIFF-SPACE、數碼寶貝」出席，結合南華特色與在地店家多元風情，於商圈彩繪牆前走秀，讓不同年齡層的民眾共融於魅力南華特色中。
青年快閃以「展現南華商圈365，一年四季可以激發年輕活力」為主軸，邀集大專院校在學學生參加「短影音競賽」，透過年輕人的參與和創意，為南華商圈注入新鮮活力；並藉由踩街活動讓店家再次感受過去70-80年代的南華商圈熱鬧氛圍，欲吸引更多美業進駐，提升商圈的知名度和吸引力。
南華商圈提到，這次爭取高市府經濟發展局113年度第2次商圈行銷補助，南華觀光商圈與樹德科技大學流行設計系共同辦理「南華商圈新銳流行設計短影音創作比賽」，邀請年輕學子用自己的觀察紀錄方式來詮釋和展示南華商圈的特色、氛圍和活力。
此外，也推出消費滿額抽商圈百元券、美妝用品及國民美食體驗優惠券等好禮活動，活動期間只要在南華商圈內店家消費滿100元，即可參加消費滿額抽樂透，依照抽中的樂透球上編號，兌換贈品，有國民美食優惠券及美妝等好禮，買越多抽獎機會越多。