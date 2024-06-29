特企／寶島眼鏡捐贈「攜手共創 航向蔚藍」航行基金

我是廣告 請繼續往下閱讀
當岳明國中小與各地的小帆手們繞行台灣的同時，也正是用實際行動深入守護寶島周邊的海域，途中參與航海計畫的所有師生，都將學習成為海洋公民科學家，進行海漂垃圾、海水表面塑膠微粒、海水酸鹼度、溶氧量等調查，為台灣周遭的海洋進行健檢，成為一個為環境負責的航海王。因此寶島眼鏡也希望為這群小小航海王們盡份心力，除了捐款20萬元做為「攜手共創 航向蔚藍」計畫的航行基金，更同時捐給岳明國中小全校學生每人一付太陽眼鏡，在偉大的航道上守護孩子們壯闊旅程中的眼睛健康，發揮不畏艱難的精神、文化與自信，實踐海洋民族勇於冒險的精神。
參與這次護海同航的學校不僅包含台灣北中南東各地國小，更包含離島包括澎湖、金門、蘭嶼、綠島等共36所學校。整個航海計畫將從蘇澳港出發，沿途將停靠頭城、基隆、淡水、東引、金門、彰化、澎湖、 望安、七美、台南、高雄、小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、長濱、石梯坪、花蓮等港口，以逆時針方式將幾個珍珠般環繞在臺灣本島四周的離島串聯起來，期盼藉此串起每一個人與海洋的關係，攜手守護我們賴以為生的海洋母親，建構永續海洋的寶島。
蔡宜珊表示，寶島眼鏡除了專注於驗光專業人才的延攬培育，更長期投入偏鄉回饋。對寶島眼鏡而言，「看見」不只是表層的意涵，更意味著視野的拓展。寶島眼鏡大力支持岳明國中小發起的這項航海計畫，因為這不僅關注海洋永續，更串聯偏鄉教育的大手、牽起偏鄉離島小學校的小手。透過支持這項計畫，不僅拓展台灣海洋之子的視野，更能提升海洋意識，為海洋教育行動紮根。