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金曲獎／鳳小岳失去新人獎「台灣國語頒獎」：超ㄟ語言　超像喝醉

▲鳳小岳在金曲獎頒獎典禮上，說話不慎漏風變成台灣國語，笑翻觀眾。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鳳小岳在金曲獎頒獎典禮上，說話不慎漏風變成台灣國語，笑翻觀眾。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳雅蘭／台北報導

第35屆金曲獎今（29）日晚間7點開始揭獎，鳳小岳雖然是資深演員，但在歌壇卻是超級新人，今年除了憑藉專輯《柒》入圍3項獎，同時也是第一次擔任金曲獎頒獎人，結果鳳小岳卻緊張到出現台灣國語，把「超越語言」講成「超夜語言」，他最後自暴自棄，故意狂講台灣國語，笑翻所有收看的觀眾。

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▲鳳小岳。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鳳小岳第一次入圍金曲獎，可惜與「最佳新人獎」無緣。（圖／NOWnews攝影中心）
鳳小岳去年（2023）發行人生第一張專輯《柒》，憑藉作品獲得本屆金曲獎「最佳作詞人獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳新人獎」3項提名，可惜鳳小岳最後落獎，「最佳新人獎」由Makav 真愛拿下。

雖然沒有機會上台領獎，好在鳳小岳仍有登台頒獎的資格，他跟蘇珮卿負責頒發「演奏類最佳作曲人獎」、「演奏類最佳專輯製作人獎」、「演奏類最佳專輯獎」3項獎，結果鳳小岳一開口就出現「台灣國語」，把「超越語言」講成「超夜語言」，最後他豁出去，把「謝謝」、「入圍的有」都用台灣國語的方式發音，逗樂台下所有人。

鳳小岳的台灣國語也瞬間引起PTT網友關注，紛紛表示：「鳳小岳太緊張了吧」、「超夜笑死」、「哈哈哈自我放棄」、「小岳要被笑很久了」、「超夜 哈哈」、「講超夜也好帥XD」、「小岳！只是沒拿最佳新人不要放棄自我啊」、「這對有喝是不是」，熱烈討論。

▲鳳小岳的台灣國語發言，逗樂收看觀眾。（圖／翻攝PTT）
▲鳳小岳的台灣國語發言，逗樂收看觀眾。（圖／翻攝PTT）

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