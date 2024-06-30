金曲獎典禮8爆點太狂！Lulu開場就遭出征　巴奈聊天安門陸網傻眼

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金曲35主持人Lulu黃路梓茵開場時，獻唱在網路上爆紅的兒歌〈蘑菇濃湯〉，改編以金曲獎、音樂圈背景的歌詞，非常有趣。不過卻引起爭議，因為過去這首歌曾被青峰公開黑幕、開砲是「毒菇」，因為是前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品，許多網友認為，一個音樂最高殿堂的典禮，不該用這種有爭議的歌曲表演，更別說是由主持人開場演唱，Lulu也因此遭到網友出征。
二、原住民歌手巴奈得獎聊天安門！中國網友超傻眼
原住民女歌手巴奈奪下最佳台語專輯獎，在上台致詞時提到：「孩子們剛結束在凱道的活動，大家不要以為流行音樂跟政治無關，這個島上我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎，天安門事件也是剛好35年。」
一開始先是文化發出臉書時先把天安門事件致詞段落拿掉，結果遭到網友砲轟「自我審查」，後續中國網友感到傻眼，將片段轉發到微博熱烈討論，讓「巴奈」成為關鍵字衝到熱搜第一，不過經過一個晚上，巴奈的所有貼文馬上被消失，從昨天深夜在微博就全面隱藏「巴奈的任何言論以及照片、影片。」
三、生物股長飆唱（青鳥）！觀眾《火影忍者》魂被燃燒
日本搖滾天團「生物股長」首度的海外演出就獻給台灣金曲，一登台就先飆唱動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード（青鳥）」，觀眾好評不斷，不少《火影忍者》迷在PTT激動大喊：「滿滿的回憶！火影忍者魂被燃燒啦！」、「生物股長真的讚死，高水準的演出。」
四、草東沒有派對成最大贏家！奪三項大獎「經紀人淚謝離世團員」
說到本屆金曲獎的最大贏家，就屬樂團「草東沒有派對」了！一舉橫掃3項大獎，包括「最佳樂團」、「最佳華語專輯」以及壓軸「年度專輯獎。」評審團主席陳子鴻事後也表示，草東過去比較向外、現在比較向內，眾人都看得出來他們的成長、音樂一直在進步。
而由於草東沒有派對目前人在海外活動，昨日領獎都是由經紀人代替，經紀人在草東奪下第一個獎項時就提到已逝鼓手凡凡，忍不住哽咽說道「謝謝凡凡的家人」，感動全場。而在後續獎項當中，經紀人也激動的說：「好希望大家在現場，謝謝聽到我們聲音的人。」
五、MC Hot Dog熱狗「鬼新娘」開場出包！消音喊卡再唱一次
MC HotDog熱狗本屆被邀請擔任表演嘉賓，然而他一開始就以坐轎子的方式被「鬼新娘」抬上台，結果開始唱沒多久，麥克風就出現故障的情況，台下工作人員立刻替他更換麥克風，但卻還是沒聲音，直到換上第三隻麥克風時，熱狗才下跪說「拜託再給我一次機會！」要求重新開始，表演最後也順利落幕，甚至最後還奪下「最佳華語男歌手」寶座。
六、順子消失10年回歸舞台！經典（回家）表現評價兩極
順子因為長期旅居法國，已經消失在螢光幕前10年的她，今年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，登台獻唱超經典神曲〈回家〉，不過表現差強人意，在PTT社群上掀起不少歌迷討論「果然唱功真的都會因為年紀退步....中間的高音都上不去」、「雖然沒有過去〈回家〉的味道，但這版本也很溫暖」、「合音老師幫很多了！聽一個回憶還是很棒的。」
七、張秀卿、吉那炸翻金曲35！小巨蛋變大舞廳獲封表演MVP
張秀卿以及吉那（楊淑喻）今年在金曲35合體，吉那先以〈把燈關上〉開場，張秀卿以桃紅色的華麗勁歌熱舞〈辣妹駕到〉，最後雙人又合唱〈Pretty Disco〉，大螢幕上更出現今年為國爭光的變裝皇后妮妃雅的舞姿，宣告世界上「有愛最美」，把氣氛炒熱到最高點，小巨蛋直接變成大舞廳，獲得網友一面倒盛讚「今晚最佳MVP表演。」
八、王力宏表演取消觀眾嘆可惜！李玟緬懷片段惹哭人
天后李玟（CoCo）去年7月5日過世，享年48歲，原本主辦單位與家屬討論後，將由的好友王力宏獻唱致敬，結果後來因為輿論問題，王力宏請辭演出，讓大批觀眾認為是金曲35最可惜的橋段。而在金曲35上，李玟仍然有現身在大螢幕上，在頒發「特別貢獻獎」給鄭華娟後，螢幕上也出現緬懷已故音樂人的片段，李玟的身影出現後，讓台下許多人流下不捨的眼淚。