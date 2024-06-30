金曲35「觀眾嫌辦太爛」！5大爭議懶人包　訪問落榜入圍者最尷尬

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今年金曲35典禮主持人找來人Lulu黃路梓茵擔任，而Lulu開場時，改編網路上爆紅的兒歌〈蘑菇濃湯〉，為典禮揭開序幕。沒想到該表演卻讓Lulu立刻被出征，因其該首歌是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品，過去青峰曾經公開歌曲黑幕，更開砲這是「毒菇」，許多觀眾認為主辦單位「思慮不周」，不應該讓這種具有爭議性的歌曲現身在音樂頒獎典禮當中。
二、硬體設備大出包！麥克風收音遭嫌太差
今年麥克風收音聽起來確實有些怪異，在順子演唱經典歌曲〈回家〉時，音質不佳且順子的聲音也有點悶住出不來，甚至合音老師到後段的聲音都快壓過順子，整場表演評價非常兩極。除此之外，新科歌王熱狗在表演時，麥克風更一度唱到沒聲音，即便換了麥克風還是沒聲音，當場發生放送事故，整場演出後來重新再來過，讓在直播前的觀眾感到傻眼。
三、典禮流程不順卡卡！新人表演安排順序詭異
然而今年金曲也有觀眾認為典禮流程不夠順暢，像是最佳新人獎頒獎時，由20歲布農族Makav獲得，但當Makav去後台準備表演時，主持人Lulu才開始訪問沒得獎的新人們，讓PTT網友傻眼表示「頒完獎才來補訪落榜入圍者也太怪.....人家都沒得獎還要尷尬回應，就算得獎者要準備表演時間，但這種方式真的很隨便。」讓觀眾認為這是整場典禮最尷尬的橋段。
四、入圍者影片篇幅遭縮短！觀眾傻眼：把時間留給音樂人
如果過去有常常關注金曲獎的人都會發現，今年金曲獎的入圍片段大幅度縮短停留的時間，快到有些慢歌連一句都沒唱完就轉變畫面。觀眾不解表示：「明明是音樂人的盛會，連個入圍片段都是以秒計算，表演不用那麼多，主持人橋段也可以刪除時間，音樂圈最高殿堂把時間還給音樂人好嗎？」
五、金曲獎討論度變低！大咖歌手一年比一年少
而本屆最多人討論的話題，就是「金曲獎大咖歌手」越來越少，音樂圈雖然後輩人才濟濟，但總是有許多前輩在前鋪路造橋，帶起華語流行音樂。不少觀眾認為過去金曲獎都有許多海內外的大咖都會蒞臨現場，現在對比則較為空虛，像是天后蔡依林、張惠妹；天王周杰倫、連入圍男歌手的林俊傑也沒到現場，讓許多歌迷認為陣容有些可惜。