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詹皇願意降薪讓湖人補強！前提是能得到球星　K湯、Harden被點名

▲「詹皇」LeBron James願意降薪，好讓湖人有更多空間去得到好球員，但這個前提是，必須是一名球星等級的球員願意屈就接受全額中產，他才會願意點頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James願意降薪，好讓湖人有更多空間去得到好球員，但這個前提是，必須是一名球星等級的球員願意屈就接受全額中產，他才會願意點頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA自由市場馬上就要開市，各隊也已經大致上做好前置作業，洛杉磯湖人在休賽季很快決定新帥，球隊磨刀霍霍準備補強。根據知名記者Chris Haynes報導，「詹皇」LeBron James可能會願意降薪，好讓湖人有更多空間去得到好球員，但這個前提是，必須是一名球星等級的球員願意屈就接受全額中產，他才會願意點頭，其中Klay Thompson、James Harden是被點到的兩個名字。

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詹皇要放棄1600萬　湖人才有全額中產可用

湖人目前的團隊薪資已經逼近第二豪華稅線，除了交易之外，沒有太多辦法能夠得到大咖球星。而James則已經確定放棄了下個賽季5140萬美元的球員選項，接下來他將和湖人簽下一份全新的合約。球團願意提供任何他想要的合約，薪資最高可以給到3年1.62億美元，且可包含交易否決權。

Haynes在報導中透露，為了讓湖人能使用全額中產特例進行補強，James必須要放棄1600萬美元的錢，即使對詹皇這樣身家上億美元的人來說，這也不是一筆小數目。

詹皇只為球星等級的球員降薪　K湯在列

「如果是用這份全額中產特例拆開去簽下2名兩名球員，來努力對球隊進行小修小補，不可能讓LeBron點頭同意。」Haynes如此說道，「據我所知，那份全額中產特例必須給到一名球星等級的球員，或者接近全明星等級的球員。如此對那名球員來說，也是一次降薪。」

Haynes解釋說，只有簽下一名球星等級的球員，讓湖人的戰力得到實質上的提升，才能讓LeBron James點頭降薪。而他也給初一些符合這個等級的球員的名字：Klay Thompson、James Harden。

「必須是這種等級的球員願意接受全額中產特例合約，LeBron才會說：『好吧，我會放棄1600萬美元來努力促成這個發生』。」Haynes以如此作為結尾。

根據此前報導，Harden高機率會留在快艇，Paul George季後的去留，不影響他的決定，他不太可能加盟湖人。而Thompson則是和勇士因為續約問題矛盾激化，看起來留隊可能性不高，可能是湖人可以爭取的對象。

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