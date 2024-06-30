金曲35「公認最大遺珠」是他！入圍4項槓龜　歌迷認了：實在可惜

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貼文曝光後，不少歌迷也紛紛回應「滅火器真的超可惜的....入圍四項大獎都沒中，但對手是真的太強了」、「滅火器入圍獎項全部都死亡之組，雖敗猶榮了啦」、「滅火器絕對是今年最大遺珠，第二名是楊乃文」、「超喜歡滅火器《家和萬事興》這張專輯....他們真的很棒，期待未來表現。」
滅火器入圍四項大獎！死亡之組沒脫穎而出超可惜
事實上，網友們公認今年是金曲獎最大遺珠的樂團「滅火器」，今年一共入圍四項大獎，包括「年度專輯獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度歌曲獎」以及「最佳樂團獎」，這同時也是第六度獲得金曲獎提名殊榮，但可惜最後未能將任何獎項抱回。
不過仔細看今年的入圍名單中，滅火器的對手們各個實力都相當堅強，像是「最佳樂團獎」就遇到草東沒有派對、大象體操、麋先生、告五人、露波合唱團等；「最佳台語專輯」也同樣遇上許富凱、巴奈、鄭平等；「年度歌曲獎」則是強碰張惠妹、楊乃文、告五人、草東沒有派對以及新科歌王MC Hot Dog 熱狗等實力派歌手，算是雖敗猶榮。
楊乃文也成遺珠！最佳女歌手僅差2票惜敗
而楊乃文今年以《Flow》專輯入圍金曲獎8大獎項，是本屆入圍最大贏家，結果最後拿下「最佳專輯製作人獎」以及「最佳裝幀設計獎」，但屬於她的個人獎項都槓龜，讓不少歌迷也認為非常可惜。
評審主席陳子鴻在典禮後受訪表示，在歌后的部分真的討論很久，總共三輪的討論，用刪去法，最後由楊乃文對決孫盛希，以2票之差得到結果，陳子鴻坦言楊乃文跨世代，也唱很久了，孫盛希比較年輕，但都很強，誰沒得都很可惜。