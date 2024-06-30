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金曲35「公認最大遺珠」是他！入圍4項槓龜　歌迷認了：實在可惜

▲第35屆金曲獎在29日晚間順利圓滿落幕，許多音樂創作人都在這個音樂圈最高殿堂獲得肯定。（圖/Threads）
▲第35屆金曲獎在29日晚間順利圓滿落幕，許多音樂創作人都在這個音樂圈最高殿堂獲得肯定。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

第35屆金曲獎在29日晚間順利圓滿落幕，許多音樂創作人都在這個音樂圈最高殿堂獲得肯定，不過頒獎典禮幾家歡樂幾家愁，有得獎者就有落榜的入圍者，每到典禮結束後，就一定會有網友討論「金曲獎的最大遺珠是誰？」今年當然也不例外，許多則點名「滅火器」最為可惜，入圍4項大獎都沒能奪下獎項，直呼：「對手也是真的很強！」

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金曲獎35屆頒獎典禮結束之後，在PTT以及「Threads」都有歌迷發文表示「今年金曲獎狀況雖然很多，但整體來說還算過關啦，我心目中最大遺珠就是楊乃文跟滅火器了」、「滅火器真的好可惜，入圍四項全部都槓龜。」

▲曾寫出〈島嶼天光〉的滅火器主唱楊大正，呼籲要有更多新的音樂人挺身而出。（圖／翻攝自滅火器樂團臉書）
▲曾因為〈島嶼天光〉爆紅的滅火器今年金曲獎入圍4個獎項，可惜沒能奪下一個獎項。（圖／翻攝自滅火器樂團臉書）
貼文曝光後，不少歌迷也紛紛回應「滅火器真的超可惜的....入圍四項大獎都沒中，但對手是真的太強了」、「滅火器入圍獎項全部都死亡之組，雖敗猶榮了啦」、「滅火器絕對是今年最大遺珠，第二名是楊乃文」、「超喜歡滅火器《家和萬事興》這張專輯....他們真的很棒，期待未來表現。」

滅火器入圍四項大獎！死亡之組沒脫穎而出超可惜

事實上，網友們公認今年是金曲獎最大遺珠的樂團「滅火器」，今年一共入圍四項大獎，包括「年度專輯獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度歌曲獎」以及「最佳樂團獎」，這同時也是第六度獲得金曲獎提名殊榮，但可惜最後未能將任何獎項抱回。

不過仔細看今年的入圍名單中，滅火器的對手們各個實力都相當堅強，像是「最佳樂團獎」就遇到草東沒有派對、大象體操、麋先生、告五人、露波合唱團等；「最佳台語專輯」也同樣遇上許富凱、巴奈、鄭平等；「年度歌曲獎」則是強碰張惠妹、楊乃文、告五人、草東沒有派對以及新科歌王MC Hot Dog 熱狗等實力派歌手，算是雖敗猶榮。

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▲歌迷討論今年金曲獎最大遺珠是誰，樂團「滅火器」被多數人提到，認為入圍競爭者都非常強勁，雖敗猶榮。（圖/滅火器臉書）
楊乃文也成遺珠！最佳女歌手僅差2票惜敗

而楊乃文今年以《Flow》專輯入圍金曲獎8大獎項，是本屆入圍最大贏家，結果最後拿下「最佳專輯製作人獎」以及「最佳裝幀設計獎」，但屬於她的個人獎項都槓龜，讓不少歌迷也認為非常可惜。

評審主席陳子鴻在典禮後受訪表示，在歌后的部分真的討論很久，總共三輪的討論，用刪去法，最後由楊乃文對決孫盛希，以2票之差得到結果，陳子鴻坦言楊乃文跨世代，也唱很久了，孫盛希比較年輕，但都很強，誰沒得都很可惜。

▲楊乃文穿西裝走酷帥風。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊乃文今年金曲獎入圍8個獎項，個人獎項部分全部槓龜，讓歌迷感到可惜。（圖／NOWnews攝影中心）

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