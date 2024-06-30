號召節能減碳排放！商總邀「用餐時段溫度23度」 31家響應業者曝
為配合國家2050淨零排放目標，中華民國全國商業總會號召米其林餐廳、婚宴會館、連鎖餐飲集團等共同配合，落實「用餐時段溫度23度」及「非用餐期間26度」以達業者省電力及消費者最舒適的用餐環境溫度之目的。
記者林莞茜／綜合報導
商總攜手民眾共同支持推動節能減碳的餐飲業者，自民國113年7月1日起至9月底止，特辦理「剛剛好的涼爽、剛剛好的共饗」抽獎活動，民眾只要至響應業者處消費，並體驗用餐環境，掃QRcord填寫用餐環境舒適度調查回饋問卷，就有機會抽中餐券等好禮。商總本次邀請漢來美食餐飲集團、屋馬餐飲集團、全家國際餐飲集團、風間餐飲集團、新天地國際實業股份有限公司等31家餐飲集團、婚宴餐廳等業者共同響應。
商總理事長許舒博表示，為達產業淨零轉型，除了採用高效率設備的使用外，也要從行為面（如用餐適溫）一點一滴小處做起。推動用餐冷氣適溫是我們邁向2050淨零排放目標的重要一步，不僅能夠節約能源、減少碳排放，更能提供消費者一個舒適的用餐環境。希望透過這次活動，讓更多餐飲業者意識到節能的重要性，並且共同為淨零減排盡一份心力。
商總將持續邀請更多業者參與響應活動，藉由示範推廣，帶動更多的餐飲業者以實際行動支持「用餐冷氣適溫」運動，加強節能宣導與擴大減碳效益，共同響應節能愛地球。冀望透過這樣的努力，能在餐飲業內形成一股節能風潮，提升企業低碳節能的實踐能力。相信在業界共同的參與及支持下，必定能為我們的地球創造一個更加美好的綠色低碳未來。