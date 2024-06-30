順子一開口全場掉雞皮！看電視觀眾卻聽到哭了 轟天后被收音害死
第35屆金曲獎昨（29）日邀請淡出樂壇10年、旅居法國的R&B靈魂歌后順子回台表演，天后帶來經典作〈回家〉，PTT鄉民普遍認為她的歌唱功力依舊，「沒有變的聲音，一聽就哭了」、「起雞皮疙瘩」，不過質疑現場音響設備不佳，導致無法全然呈現順子的金嗓，批評收音害慘一代美聲女伶。
記者楊穎軒／綜合報導
年過半百的順子以旁分挑染長髮，不規則剪裁、黑色船型領薄紗禮服登台，外貌沒有太多變化，狀態維持得宜，她和管絃樂手合作，重新演繹1997年第一張專輯的主打歌〈回家〉，台下Marz23、告五人等多位入圍者聽得如痴如醉、點頭唱和，也勾起6、7年級觀眾的記憶，「這首歌太經典」、「回憶殺」、「真的聽到哭了...好久沒回家了」、「多久沒聽到的音嗓，真的會讓人回到過去！」
然而，也有不少人認為順子聲音的厚度變薄、有點悶，還一度被合音天使蓋過，猜測是音控出問題，「我覺得唱得是好的耶，但收音像在廁所」、「很沒力的感覺，以前唱這首的power沒了」、「這收音也太悲劇」、「沒那麼有穿透力」、「現場還可以，但沒有以前的水準」、「我iphone12收音都比他好」、「台視這次轉播設備問題也太多」、「今年的收音真有夠爛，可以找全聯支援收音嗎？」