鳳小岳無緣金曲新人獎也沒離席！鄰居揭他私下真實面：他超棒
第35屆金曲獎頒獎典禮於昨（29）日正式落幕。華語最佳男女歌手分別為MC HotDog熱狗、孫盛希。而今年的話題之一，演員鳳小岳首度出輯就入圍新人獎，雖然無緣得獎，但他卻一直坐在台下看頒獎，網友大讚「很有風度！」貼文下也出現民眾親揭鳳小岳私下真實面，「本人超親切！」
記者薛羽彤／綜合報導
第35屆金曲獎雖然狀況百出，仍造成不少討論度。有網友在Threads發文表示，他觀察到入圍新人獎的鳳小岳，很早就得知自己落榜，「但一直到22:30還是看到他在位置上， 重點是一直都面帶微笑沒有倦容， 也會禮貌性的給得獎人、表演者鼓掌， 覺得很有風度。」
底下網友也紛紛親揭鳳小岳待人處事的態度，還有一位自稱鳳小岳的鄰居的網友說：「我是鳳小岳鄰居，他超棒，車子不會亂停。（我們巷子裡基本上都一堆違規停車）。」其他也紛紛大讚鳳小岳，「鳳小岳常常來家裡的餐廳吃飯，全家人都超親切很客氣超級有禮貌」、「在天母遇到他好幾次，他本人就是開朗又健談的大男孩」、「小岳本人超親切，去年在現場看他表演天氣熱的要命，但他整個敬業不行」、「鳳小岳真的是態度很好、很喜歡音樂。」