涼糕哥1斤賣280元！「市場同行突然暴增」搶生意　本人心聲全說了

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值得注意的是，在涼糕哥開始受到關注之後，更有不少網友發現市場賣涼糕的攤販突然開始變多，本來默默無名的涼糕攤販、店家，都因為演算法的緣故，突然開始在社群上出現，讓許多網友表示「有些人應該是看涼糕很好賣很好賺，就開始跟著跟風擺攤」、「家裡菜市場突然有人開始賣涼糕，不用想都知道在想什麼。」
涼糕同行突然暴增！游勝綸真實心聲曝光
對於最近出現「涼糕熱潮」造成許多人加入當同行，是否擔心自己生意被搶走？游勝綸也拍片表示「我覺得這樣很好，你總不可能說一堆人開始賣涼糕，然後我就不賣了、我退出這樣，日子還是要繼續過下去，你也還是要努力，我覺得涼糕市場大家一起好起來，那也是好事一樁。」
涼糕哥說：「目前還沒考慮要賣其他東西，我還沒把這件事情做到最好，覺得應該把一件事情做好再去想別的事情。」而影片曝光後，不少網友也回應支持「不用管外人說什麼了！你的努力大家都看得見」、「只能說你真的是帶起台灣涼糕的第一人」、「我家附近市場真的突然多了新的涼糕攤，你真的蠻厲害的」、「雖然價格不便宜，但真材實料還是給予肯定！加油。」
@vic830524家人們 明天6/29（六） 租了兩間 桃園市 中壢區 新華街 內壢市場 地址：桃園市 中壢區 新華街84號與82號 84號有冷氣 早上9:00至賣完為止 （基本口味） 芋頭.雪蓮子.紅豆.地瓜.花豆.綠豆. （黑糖口味） 芋頭. 蓮子. 紅豆. 南瓜. 花豆. 綠豆. （杏仁口味） 芋頭. 蓮子. 紅豆. 地瓜. 花豆. 綠豆. （紫米口味） 芋頭. 雪蓮子.地瓜.紅豆. （水果涼糕） 原味 .百香果. 草莓. 黑糖. #市場 #菜市場 #涼糕哥 #涼糕 #游勝綸 #充實 #菜市場美食 #感恩 #用心 #努力生活 #市場美食 #手工 #內壢 #桃園
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