旭集、饗饗全輸了！「公認台灣最強buffet」是它　老饕吃過回不去

涼糕哥1斤賣280元！「市場同行突然暴增」搶生意　本人心聲全說了

▲近日在社群平台爆紅的涼糕哥（游勝綸）流量相當驚人，成功帶起台灣涼糕熱潮。（圖/臉書＠Winnie Wu）
▲近日在社群平台爆紅的涼糕哥（游勝綸）流量相當驚人，成功帶起台灣涼糕熱潮。（圖/臉書＠Winnie Wu）

記者張嘉哲/綜合報導

近日在社群平台爆紅的涼糕哥（游勝綸）流量相當驚人，雖然涼糕在台灣市場販售的時間已經非常久，但最近因為「涼糕哥」的魅力太強大，成功帶起涼糕熱潮，只要出市擺攤，粉絲要朝聖甚至還要排隊3小時，同時造成同行急速爆增的情況，涼糕哥也透露自己的真實心聲。

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涼糕哥從去年底開始聲量逐漸升高，到今年3月開始，涼糕哥一夕之間在社群上爆紅，為他前往市場購買涼糕的觀眾越來越多。以游勝綸販售的涼糕一斤280元來看，就有許多網友認為「賣太貴」、「賺很大」等等，但一分錢一分貨，不少開箱過游勝綸賣的涼糕都稱讚「好吃料又實在，價格雖然偏高但只要好吃就能接受。」

▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
▲涼糕哥販售的涼糕一斤280元，雖然被嫌貴，其涼糕的用料非常實在又好吃，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
值得注意的是，在涼糕哥開始受到關注之後，更有不少網友發現市場賣涼糕的攤販突然開始變多，本來默默無名的涼糕攤販、店家，都因為演算法的緣故，突然開始在社群上出現，讓許多網友表示「有些人應該是看涼糕很好賣很好賺，就開始跟著跟風擺攤」、「家裡菜市場突然有人開始賣涼糕，不用想都知道在想什麼。」

涼糕同行突然暴增！游勝綸真實心聲曝光

對於最近出現「涼糕熱潮」造成許多人加入當同行，是否擔心自己生意被搶走？游勝綸也拍片表示「我覺得這樣很好，你總不可能說一堆人開始賣涼糕，然後我就不賣了、我退出這樣，日子還是要繼續過下去，你也還是要努力，我覺得涼糕市場大家一起好起來，那也是好事一樁。」

涼糕哥說：「目前還沒考慮要賣其他東西，我還沒把這件事情做到最好，覺得應該把一件事情做好再去想別的事情。」而影片曝光後，不少網友也回應支持「不用管外人說什麼了！你的努力大家都看得見」、「只能說你真的是帶起台灣涼糕的第一人」、「我家附近市場真的突然多了新的涼糕攤，你真的蠻厲害的」、「雖然價格不便宜，但真材實料還是給予肯定！加油。」

▲涼糕哥正面對決回應，表示自己不會因為客人覺得難吃就怎麼樣，但是要酸要諷刺，沒有必要故意標記他來看那些留言，認為這行為非常不好。（圖/）
▲涼糕哥出攤都吸引滿滿人潮購買，進而也帶動了涼糕市場興起，不少人也開始跟著擺攤賣涼糕。（圖/游勝綸臉書）
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