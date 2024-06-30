蔡依林落榜金曲獎作曲人！曝入圍當下有落淚「剛好碰到瓶頸」
第35屆金曲獎頒獎典禮於昨（29）日舉行，天后蔡依林靠著單曲〈Someday, Somewhere〉入圍最佳作曲人獎，雖然最後與獎項無緣，頒獎當下她正在瀋陽舉辦演唱會，談起當時得知入圍的感想，「我就是凍結然後落淚的那種感覺，因為剛好在做新專輯有一點瓶頸。所以，當時接到消息的時候，其實自己是非常激動的。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡依林昨日在瀋陽舉辦巡迴演唱會，無法參與金曲盛會，她在台上表示，她知道當天是金曲獎頒獎典禮，也知道自己沒有得獎，想和粉絲分享得知入圍當下的心情，「我就是凍結然後落淚的那種感覺，因為剛好在做新專輯有一點瓶頸。所以，當時接到消息的時候，其實自己是非常激動的，覺得好像是他在鼓勵我，繼續寫、繼續創作，繼續用音樂表達你想說的話，非常謝謝大家繼續等待我！」
蔡依林上張專輯停留在2018年的《Ugly Beauty》，沉寂6年讓歌迷等待許久，這次她脫口正在籌備新專輯，讓現場歌迷嗨爆。同時她也感性分享，出道25年來的心路歷程「覺得哇當時怎麼會自己覺得非常有自信去參加歌唱比賽，然後莫名其妙今天就走到你們面前，看到你們舉著我的專輯。我覺得這個25年、25歲的蔡依林，25年的這個路，感覺非常非常的紮實。」
本屆金曲獎「最佳作曲人」入圍者包含許鈞、林俊傑、草東沒有派對、周興哲、黃韻玲、蔡依林，堪稱本屆死亡之組，最後由許鈞憑〈歌一切〉拿下獎座。