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不僅跌跌不休！日圓實力下滑「這數據」貶至歷史新低　跌幅最深

▲日圓5月的實質有效匯率，貶至有紀錄來最低。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日圓5月的實質有效匯率，貶至有紀錄來最低。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來日圓跌跌不休，週五（28日）更跌破161日圓兌1美元關卡，創下28年來新低。受到日圓貶值和長期通貨緊縮影響，「日圓實力」也顯著下降。日圓在2024年5月的實質有效匯率指數（REER）為68.85，創下歷史新低，也使得依賴進口生活必需品和能源料的日本負擔增加。

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根據《每日新聞》報導，據國際清算銀行（BIS） 公布的實質有效匯率指數（REER），以2020年數據為基期100，日圓2024年5月的實質有效匯率為68.65，創下有紀錄來最低，甚至低於固定匯率的1970年代初期，當時1美元是兌360日圓。

BIS每個月會依據物價水平和貿易量等因素，測量各貨幣的綜合購買力。最新數據顯示，全球64個國家和地區當中，日圓的貨幣實力跌幅最大縮，其次是中國的人民幣，但其數值為91.12，跌幅較日本日圓小。而自2020年來，日圓的購買力已下降超過30%。

REER下滑對於以出口為主的日本汽車製造商，以及投資海外業務的貿易商來說是項利多，持有美國國債等外幣資產的個人也會受益。但對一般家庭來說，購買進口商品時得花更多日圓，容易有負面影響。

對此，瑞穗證券首席分析師小林俊介表示，不僅是人們購買日常的海外食品會因此變得更加困難，也會對其他領域造成影響，包括能源、半導體和通訊設備等依賴進口的領域。

日圓REER下滑背後因素與海外物價上漲有關

報導指出，日圓REER下降並非僅是近幾年的現象，而使得日圓REER下滑的背後因素有很多。日本生命基礎研究所的首席經濟學家上野剛志指出3個主要因素，包括美歐央行急速升息帶來的外幣升值壓力和日圓的貶值壓力，以及海外的物價漲幅超越日本。

上野剛志解釋稱，由於企業生產基地向海外轉移以及日本依賴化石燃料等結構性經濟因素，使日本已陷入貿易逆差越來越穩定的狀況，而這也是日圓貶值的原因。由於經濟成長乏力，日本央行加息的空間有限，與其他國家之間的利差將很容易擴大。

上野剛志進一步指出，若要提高日圓實力需要「經濟結構轉型」。

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