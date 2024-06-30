800萬網紅爆肝癌末期命危！家中昏倒送醫 病重暴瘦畫面嚇壞粉絲
中國網紅麵筋哥（程書林）擁有一副好歌喉，他2013年參加《中國夢之聲》演唱創作曲「烤麵筋」，因此一炮而紅，吸引超過800萬粉絲追蹤，然而日前卻傳出消息，他竟然在家中昏倒，送醫後診斷出肝癌晚期，發出病危通知，正在加護病房搶救中，他暴瘦昏迷的模樣也曝光，突如其來的噩耗讓粉絲們都擔心不已，紛紛為他集氣。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據陸媒《四川觀察》報導，麵筋哥的家人在昨（29）日上午發布影片，透露他於26日晚間9點多在家人暈倒，發現後隨即被送往醫院急救，27日一早6點多被送入加護病房，醫生檢查後發現，麵筋哥是肝癌晚期，已經發布病危通知書，麵筋哥家人坦言，他已經病了好幾年，會公布這段影片是真的走投無路了，想救救他，希望外界能夠幫忙。
從曝光的影片中能看到，麵筋哥在病魔的折磨下，從一開始豐腴的身材變得骨瘦如柴，他躺在病床上陷入沈睡，家人表示，麵筋哥一直以來都有在吃藥控制病情，沒想到狀況急轉直下，已經有其他家屬趕往當地醫院，如果情況允許會即刻轉院，進一步進行肝移植手術，消息一出，立刻引發網友們熱烈討論。
家人也透過麵筋哥的社群帳號曝光他的病況，甚至開始募款醫藥費，引發部分網友不滿，認為麵筋哥在網路上小有名氣，其實根本不缺錢，「人家缺的不是錢，要肝」，也有不少網友都感慨，麵筋哥好不容易紅起來，卻又碰上這種事，十分心疼他的遭遇，「願麵筋哥早日康復」、「希望能夠度過難關」、「麵筋哥的視頻曾經給過我們很多歡樂，希望他能好起來。」