金曲獎／中國歌王歌后入圍者都不來！裘德典禮前離台　公司曝原因

熱狗麥克風被消音！金曲獎官方YT影片剪掉出包　觀眾驚：神鬼之剪

▲MC HotDog熱狗演出遇到麥克風出包，官方卻上傳剪輯後的版本，觀眾驚呼：「最佳剪輯獎」。（圖／台視提供）
▲MC HotDog熱狗演出遇到麥克風出包，官方卻上傳剪輯後的版本，觀眾驚呼：「最佳剪輯獎」。（圖／台視提供）

記者薛羽彤／綜合報導

第35屆金曲獎昨（29）日舉行頒獎典禮狀況百出，網路上負評不斷，甚至連MC HotDog熱狗表演時，麥克風也出包，導致他整個表演重新來過。而金曲獎官方在典禮結束後，上傳頒獎典禮的影片，其中MC HotDog熱狗演出片段經過剪輯，只留下完整版的部分，完美的剪輯被網友稱讚「有沒有金曲獎最佳剪輯？」不過也有人表示還是想看出包的版本。

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MC HotDog熱狗除了是入圍者之外，也擔任表演嘉賓，輪到他上台演出時，才一開始沒多久，麥克風突然被消音主辦單位緊急找人換麥克風，結果還是沒聲音，他當眾說：「我現在是全世界最幸運，也是最倒楣的人。」之後跪下說：「再給我一次機會。」結果現場一切重來，重新再次演出。金曲獎大出包，遭到網友砲轟，文化部也對此道歉，「初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。」

▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風出狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
事後金曲獎將頒獎典禮片段上傳到官方YouTube，MC HotDog熱狗的演出被剪輯成完整表演，且完全看不出破綻，網友稱讚剪輯師，「有沒有金曲獎最佳剪輯」、「這個剪輯會出名！！！竟然把典禮放送事故剪的完美無瑕！！ 神鬼之剪！」、「這剪接師可以拿這段，去報名金鐘獎的最佳剪輯」、「許願一個出包版本」、「可惜了！全場最大的歡呼聲被剪掉了」、「還好我有看到大場面那段，這剪輯太不著痕跡了。」


 

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