對罷免仇恨動員感到厭煩 柯文哲嗆聲：你確定民進黨不會被罷免喔
基隆市長謝國樑罷免案可能成案，對於綠營近日掀起罷免聲浪，民眾黨主席柯文哲今（30）日直言，自己對台灣政壇政黨仇恨動員「感到非常厭煩」，並嗆聲「你確定民進黨不會被罷免喔？真的還假的？」柯文哲強調，民眾黨主張罷免門檻不要動來動去，但至少要跟總統、副總統選舉連署標準一致，而不是淪為政黨仇恨動員。
記者林詠青／綜合報導
民眾黨主席柯文哲今天出席立委吳春城桃園服務處揭牌活動，針對民進黨立院黨團總召柯建銘警告，如果藍白合作強修《選罷法》，必將引起民意更大反彈，不但會直接把國民黨籍基隆市長謝國樑送上「斷頭台」，民眾黨籍縣市議員都可能被罷免光。柯文哲則連連反問柯建銘：「你怎麼不怕你們民進黨的被罷免？這種就是台灣話說的『嗆聲』，這個對台灣社會有好處嗎？你確定民進黨不會被罷免喔？真的還假的？」柯文哲病呼籲民進黨不要再搞這種事情，「我對台灣政壇這段時間這種現象，感到非常厭煩。」
至於各界關切民眾黨與國民黨對《選罷法》修法不同調，他受訪時重申，不樂見罷免淪為政黨仇恨動員的工具，民眾黨不認同門檻動來動去。不過，柯文哲則強調，民眾黨主張罷免連署應該跟總統、副總統選舉連署標準一致，「還是會修改連署過程」。
柯文哲並批評，他才覺得奇怪怎麼罷免連署這麼容易，只需要填寫姓名、身分證字號跟戶籍住址，不需要身分證影本，他也大酸「我猜現在所謂連署都是『被連署』，都是政黨樁腳拿名冊出來抄一抄！」
柯文哲強調，民眾黨非常反對民進黨每天在台灣製造對立、製造仇恨，台灣還有勞保、健保與缺電、缺工等問題，選完應該趕快去解決。呼籲民進黨不要在這個國家社會製造對立，對大家都沒有好處。