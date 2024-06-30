12星座一周運勢／金牛座工作「超順旺翻了」　巨蟹座小心偷吃劈腿

🟡牡羊座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周注意工作方面有點壓力，比方說，離你的目標尚有差距，無法達到預期。工作上有點空虛感；感情上目前沒有桃花，可能要多注意形象，或是現在不討人喜歡。
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本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面非常順利，感情方面有桃花來敲門。工作上狀況不錯，或業績很棒；感情上會等到你的桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周好事居多，運勢穩定，可以開心一下囉。工作上狀況穩定，也有不錯的地方；感情上注意正在三角關係中。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面需要比較長時間的耕耘，另外注意有小人、有壓力。工作上小心小人出現；感情上有對象的容易有偷吃、劈腿的問題。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有點方向感了，或終於找到目標。工作上繼續忙忙碌碌；感情上出現你喜歡的類型的對象。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周容易跟人保持距離感，或有點冷感、漠不關心。工作上注意小事影響心情；感情上目前沒有桃花，你也有點冷。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周注意你遇到的狀況變得有點糟，而且沒有人幫忙。工作上小心狀況不佳；感情上若是出問題就擱在一旁。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、感情。
這周人際感情方面可能跟對方有點心結，要好好化解，不然你會很不開心。工作上有點狀況，控制脾氣；感情上對方有點冷淡。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作。
這周容易沒有進度，速度慢，火氣也大。工作上有點卡卡的；感情上對方可能還在挑選。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是交集減少，對方可能還有其他的對象。工作上小心你會有點不開心；感情上注意潛在第三者。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面特別注意對人太冷失去一段緣份。工作上狀況不佳；感情上小心你的對象沒了。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周特別容易衝動、強勢，若是沒有機會，那就要緩緩。工作上動力特別強；感情上積極、努力。
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