巴奈感言喊勿忘天安門！名字成微博禁詞 「金曲獎」熱搜秒被消失
第35屆金曲獎在昨（29）日順利落幕，原住民歌手巴奈（Panai）以首張台語專輯《夜婆》拿下台語專輯獎，致詞時提及天安門敏感話題，消息傳到微博，讓大批中國網友不滿，關鍵字「金曲獎」甚至從微博熱搜第一消失，「巴奈」的名字更直接成為禁詞，她的音樂作品也從中國串流平台下架，不少中國網友紛紛狂酸，「金曲獎完蛋了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
巴奈獲獎致詞時表示：「有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但你不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」，她更直言：「今天晚上你們一定要記得，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」一番話不僅在台灣掀起廣大討論，更在對岸的微博不斷發酵，關鍵詞瞬間衝上熱搜第一名。
不少小粉紅都諷刺，「金曲獎一路好走」、「金曲獎完蛋了」、「幸好裘德突發惡疾撤退了」、「以後歌王歌后只能留在台灣，金曲獎成功做到了」、「做了什麼！以後金曲獎變省獎」，然而也有部分中國網友客觀表示，「巴奈不就是陳述了一下事實，用通俗語言把你們一個藏著掖著不敢說，天天那個那個的說出來而已。」
還是有搞不清楚狀況的網友在網路上詢問巴奈的發言內容，卻沒有人敢回答，「金曲獎」一詞更是從熱搜榜消失，也搜尋不到任何和「巴奈」相關的內容，不僅如此，連和金曲獎相關的貼文都大量消失，疑似中央當局擔心會被帶出六四天安門話題，讓「金曲獎」、「巴奈」成為禁詞，且巴奈的音樂作品也已經從當地的音樂平台QQ被下架。