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歐國盃／德國2：0丹麥闖8強！球場下冰雹　一度因惡劣天氣停賽

▲2024年歐國盃東道主德國以2：0淘汰丹麥闖進8強，下一戰對手高機率碰強敵西班牙。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年歐國盃東道主德國以2：0淘汰丹麥闖進8強，下一戰對手高機率碰強敵西班牙。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

歐國盃16強地主德國隊今（30）日凌晨3點迎戰丹麥隊，儘管比賽一度因為惡劣天候暫停20分鐘，但德國隊憑藉下半場Kai Havertz與Jamal Musiala進球，終場以2：0擊敗丹麥，成功晉級8強，下一戰德國將面對西班牙與喬治亞之間的勝隊。

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上半場遇惡劣天候　比賽一度暫停20分鐘

德國隊在比賽開始僅3分鐘時，Nico Schlotterbeck頭球破門，但經VAR確認，隊長Ilkay Gundogan因妨礙丹麥門將Kasper Schmeichel出擊，進球被判無效。上半場中段，由於雷雨交加並伴隨冰雹，球場一度變成「水簾洞」，比賽因此暫停20分鐘。

比賽恢復後，丹麥隊成功抵禦德國隊的高空攻勢，但Rasmus Hojlund在半場結束前的一次嘗試偷襲射門，被德國門將Manuel Neuer化解，上半場雙方均未能破門。

下半場比賽第53分鐘，丹麥球員Joachim Andersen因手球被判罰12碼，Kai Havertz主罰命中，德國隊取得1：0領先。第68分鐘，德國隊再下一城，Jamal Musiala接應直線傳球射門得手，將比分擴大至2：0。

在下半場傷停補時階段，替補上陣的21歲小將Florian Wirtz射破空門，但VAR確認他越位在先，進球無效。最終，德國隊以2：0擊敗丹麥，順利晉級8強。

德國瞄準第4冠　下一戰高機率碰強敵西班牙

歐國盃隊史贏得3冠的德國隊，本屆作為主辦國，距離冠軍又更進一步，但爭冠之路可謂相當艱辛，因為下一場他們將面對西班牙與喬治亞之戰的勝者，預期對手將是實力強勁的西班牙。

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