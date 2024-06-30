PG One虧《新說唱》熱度低！笑給建議：把我請回去當導師 再掀議
饒舌歌手PG ONE（王楚唯）因《中國有嘻哈》走紅，卻捲入好兄弟賈乃亮、「金馬影后」李小璐的婚姻，成為人人喊打的小王，演藝事業全面喊停，近年來他終於復出，28、29日連續兩天在台灣舉辦首場演唱會，甚至聊到《中國新說唱2024》，「最近節目熱度不高了，我給愛奇藝一個意見，把PG One請回去當導師！」再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
PG ONE在演唱會第一天狂讚台灣粉絲熱情，更拋出震撼彈，宣布自己將創立廠牌，還當場介紹新成員Dracooo，一起演唱尚未公開的新歌，隨後將舞台留給對方表現，自己則去做準備，而Dracooo演唱完2首歌曲後，更介紹了雙胞胎兄弟OB03上台，三人合唱新歌，PG ONE要捧自家廠牌歌手的意味濃厚。
然而PG ONE並沒有透露太多和廠牌相關的內容，只表示到時候會在官方公布消息，當演唱會進入尾聲，粉絲嗨喊要他唱當初DISS《中國有嘻哈》全部選手的超炸經典歌曲《HME》，讓他無奈笑道，「很多場大家都希望我唱這首，但真的不能唱啊！」但也誠意十足演出了Diss勝宇的《Problem》，讓全場氣氛沸騰到最高點。
提及《中國新說唱2024》，PG One也詢問粉絲有沒有看，卻得到否定答案，讓他不可置信直呼，「你們全是在那邊PUA我，你們一定有看！」更接著開玩笑表示，「也是，最近節目熱度不高了，我給愛奇藝一個意見，把PG One請回去當導師！」掀起熱烈討論。
事實上，PG ONE當年參加《中國有嘻哈》節目奪下冠軍出道，爆紅之際卻傳出和李小璐不倫戀，讓他演藝事業崩毀，儘管他力拚復出，但還是陷入低潮，心情重度抑鬱，當時他無論做什麼都會被說是洗白，讓他一度忍無可忍，「我求求你們了，都閉嘴吧，我真他X的受夠了！」