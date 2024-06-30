發財夢碎！巴黎奧運倒數　公寓出租「價格暴跌」包租公難當

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一名28歲的房地產業者茱莉亞（Giulia）就是其中一個例子。她在今年一月時以每晚550歐元（約台幣1萬8376元）的高價，於短期出租網站Airbnb上出租自己的公寓，她曾幻想可以透過出租公寓大賺一筆，再用這筆錢去度假，但她預期的賺錢機會並未到來。
茱莉亞的房子位於巴黎北部，這裡是許多勞工階級居住的第18區公寓。她連連調降租金價格，但都乏人問津。「（價格）降到350歐元，接著是250歐元，但還是沒人來租」，直到茱莉亞將價格調降至160歐元（約台幣5580元）之後，才有一名美國人向她承租公寓2周。報導指出，160歐元的價格僅比往年7、8月份的價格多出30歐元。
不過另一名男子庫柯德（Adrien Coucaud）就沒這麼幸運。最初庫柯德將房子委託相關機構進行管理承租，使他在度假時，也能出租房子賺錢。但相關機構將房租價格定得太高，難以在奧運期間吸引租客，儘管他後來介入並把價格降至每晚166歐元（約台幣5780元），房子也租不出去，最終選擇放棄。
報導指出，租金價格未能達到巴黎居民的理想，可能原因在於，很多巴黎居民在同一時間有了相同的想法。巴黎今年年初的租金價格大幅上漲，隨後下滑。巴黎市房租規範平台的市府顧問葛梅斯（Barbara Gomes）表示「有預見這個狀況」，並指出一開始房價出現通膨，，讓大家對奧運期間可能收取的租金抱持幻想，但巴黎人出租空房浪潮、再加上飯店房間供應充足等因素，租金價格回落。
豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林（RaphaelLorin）表示，對許多巴黎人來說，問題在於「1500萬名遊客中，有1300萬是法國人」。羅林補充，「另一方面，外國遊客可能是那些預算非常高的人，他們是頂級飯店的顧客，在中低端市場，搖錢樹並不存在。」