A-Lin頒金曲「最佳華語專輯」冒台灣國語！台下歡呼自己笑到不行
第35屆金曲獎頒獎典禮於昨（29）日落幕，上一屆華語金曲歌后 A-Lin今年受邀頒發最佳華語專輯獎，她為了節省時間，沒多說一句話就進入頒獎環節，好笑的是，入圍影片播完後，她開口「最佳華以」將「華語」念成「華以」，不小心台灣國語台下笑成一片，她自己也笑場，過幾秒又鎮定裝沒事繼續頒獎，讓網友直呼「真的太可愛了啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
A-Lin受邀擔任頒獎人，她一出場後直接播放入圍影片，鏡頭回到她身上時，她開口「最佳華語專輯獎」，卻不小心出現台灣國語，念成「華以」，她自己也馬上意識到大笑，台下也出現笑聲和歡呼聲，A-Lin趕緊裝鎮定重新念過，獎項頒給草東沒有派對的《瓦合》，也讓金曲獎上出現好笑的小插曲。
A-Lin「凸槌」的片段在網路上掀起熱議，為金曲獎增添些許趣味，網友們紛紛表示，「A-Lin是最佳華椅女歌手啦」、「今晚最大笑點就給alin了」、「484偷喝上台頒獎？」、「真的很好笑又很可愛。」
此外還有觀眾發現，鳳小岳也有一樣問題，他在擔任頒獎人時把「超越語言」講成「超夜語言」，最後他豁出去，把「謝謝」、「入圍的有」都用台灣國語的方式發音，逗樂台下所有人。看到A-Lin凸槌片段後，網友笑稱：「跟鳳小岳一組的。」