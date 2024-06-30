快開蝦皮！衛生紙「每包不到5元」半價買法曝　比全家買1送3便宜

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🟡5折優惠券怎麼領？
第1張、到賣場首頁（點此連結），在賣場優惠券頁面裡，可領新客折價券「5折 最高折抵$50」。
第2張、到賣場首頁（點此連結），點選「＋關注」，可領關注禮5折優惠券。
🟡5折優惠券用法：挑選百元商品
由於兩張折價券的低消都是99元，而新客折價券最高也只折抵50元，因此挑選「價格百元」的商品，就能輕鬆達到低消、又相當於半價入手。
賣場內有許多民生品、食品，未必要用來買衛生紙，由於買多買少都不用運費，因此只要商品單價達99元都能使用。一次限用一張折價券，因此要分兩筆結帳。
🟡衛生紙5折後便宜多少？
以賣場內多款衛生紙來換算比較，在使用5折優惠券後，平均單包、每抽價格比一比。
📍全家剛結束「衛生紙買一送三」活動，當時是4串共248元
☑️每串62元、每包7.7元、每抽0.07元
「蝦皮特選日用百貨」5折券折後價：
📍蝦小編抽取式衛生紙108元
☑️每串54元、每包4.5元、每抽0.03元（勝）
📍可麗舒柔韌抽取衛生紙105元
☑️每串52.5元、每包5.2元、每抽0.052元（勝）
📍舒潔迪士尼雲絨舒適抽取衛生紙99元
☑️每串49元、每包6.1元、每抽0.068元（勝）
📍舒潔特級舒適洋甘菊衛生紙139元
☑️每串69.5元、每包6.9元、每抽0.077元（平手）
🟡搶便宜需要注意的地方？
一、限量是殘酷的
新客折價券是換完為止，至今（30）日下午2時，使用率已達69%，而關注折價券也限用到今（30）日，此外，99元的舒潔迪士尼款也會不定時缺貨，若架上無庫存，就需改買其他品牌。
二、商品皆裸裝、沒有紙箱
官方直營的「蝦皮特選日用百貨」賣場，提倡友善環境，因此這個賣場內所有商品，皆不提供外部紙箱包裝，如果買太多，必須自備購物袋。
三、只能選北北桃竹苗指定門市
該賣場目前只支援「蝦皮特選隔日到貨」，雖然免運費，但配送範圍只有北北桃竹苗指定門市。若是急用必須「明天送達」，得在每天下午2時前下單，才會在隔日中午12時送達。
實際下單測試，在6月27日上午11時3分下單，商品在隔天6月28日中午12時3分送至指定門市，確實是「今天下單、隔天送達」。而取貨時，店員也是直接拿出兩串衛生紙，沒有任何紙箱包裝，若是買太多小東西、商品件數多，記得要自己準備購物袋，蝦皮店到店無法加買購物袋。