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爭取房東不得超收電價！洪申翰：被超收不爽的感覺我很懂

▲洪申翰表示成功爭取政院通過最新租賃契約範本，房東收到電費帳單是多少錢，就只能向租客收多少錢，預計將在下月上路。（圖／記者朱永強攝）
▲洪申翰表示成功爭取政院通過最新租賃契約範本，房東收到電費帳單是多少錢，就只能向租客收多少錢，預計將在下月上路。（圖／記者朱永強攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委洪申翰表示，長期關注租屋族遭房東超收電價議題，如今成功爭取政院通過最新租賃契約範本，包括以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；若非以用電度數計費者，出租人所收取每期電費總額，不得超過該租賃標的電費單每期電費總額。新規定預計在下月上路，洪申翰強調自己也是租屋族，很清楚被超收電費不爽的感覺，對於租屋族遭遇種種不公平對待，也將一步步來處理。

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洪申翰表示，終於成功爭取房東不得超收租屋電價，一直以來，租屋族被房東超收電費的現象非常普遍，一度6、7元的狀況非常多，在用電資訊不透明的狀況之下，只能摸摸鼻子，繳錢了事，或衍伸成房東、房客相互不信任的爭執，而更扯的是，有些房東一期電費還可以多賺價差3、4千元。

洪申翰強調，自己也是租屋族，很清楚被超收電費那種不爽的感覺。尤其，如果政府公然同意房東超收，就好像政府認為房東欺負房客，但身為一位立委，他清楚知道，台灣住宅電價全球第五低，這是因為有政府政策補貼，但因為法規不夠好，反而讓很多房東拿來賺價差獲利，也不利房東更換節電的家具設備。

洪申翰說，因此從去年11月開始，透過質詢、協調會、與民間團體討論等各種方式，來要求台電與內政部，必須正視租屋族需求，設立租屋族實際電價查詢專區、修改租賃契約範本。很高興就在上周五行政院消費者保護會，正式審議通過了最新的租賃契約範本。

洪申翰說明，修正的租賃契約範本，首先是以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；其次，非以用電度數計費者，出租人所收取之每期電費總金額，不得超過該租賃標的電費單之每期電費總額；最後為租賃期間電費依第六點規定約定由承租人負擔者，出租人應提供承租人租賃標的電費資訊，或授權承租人得向台電公司申請查詢租賃期間電費資訊，簡單來說，房東收到的台電帳單是多少錢，就只能向租客收多少錢。

洪申翰指出，內政部將在7月中，讓此新規定正式上路，若再遇到超收電費的房東，可以在公告實施後，向「行政院消費者保護會」提起消費爭議申訴。

最後洪申翰表示，自己也知道，對於租屋族所遭遇種種不公平對待，這其實只是面對問題的第一步，在租屋黑市的結構問題未徹底解決前，很多法規的執行，要徹底到位，但至少這次的突破，是要政府不能再把「超收房客電價來獲利」視為理所當然的合法，「我們會一步一步來。」

租屋族注意！房東收電費不得超過「當期每度平均電價」　7月上路

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