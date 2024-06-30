爭取房東不得超收電價！洪申翰：被超收不爽的感覺我很懂

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洪申翰強調，自己也是租屋族，很清楚被超收電費那種不爽的感覺。尤其，如果政府公然同意房東超收，就好像政府認為房東欺負房客，但身為一位立委，他清楚知道，台灣住宅電價全球第五低，這是因為有政府政策補貼，但因為法規不夠好，反而讓很多房東拿來賺價差獲利，也不利房東更換節電的家具設備。
洪申翰說，因此從去年11月開始，透過質詢、協調會、與民間團體討論等各種方式，來要求台電與內政部，必須正視租屋族需求，設立租屋族實際電價查詢專區、修改租賃契約範本。很高興就在上周五行政院消費者保護會，正式審議通過了最新的租賃契約範本。
洪申翰說明，修正的租賃契約範本，首先是以用電度數計費者，每度電費不得超過該租賃標的電費單「當期每度平均電價」；其次，非以用電度數計費者，出租人所收取之每期電費總金額，不得超過該租賃標的電費單之每期電費總額；最後為租賃期間電費依第六點規定約定由承租人負擔者，出租人應提供承租人租賃標的電費資訊，或授權承租人得向台電公司申請查詢租賃期間電費資訊，簡單來說，房東收到的台電帳單是多少錢，就只能向租客收多少錢。
洪申翰指出，內政部將在7月中，讓此新規定正式上路，若再遇到超收電費的房東，可以在公告實施後，向「行政院消費者保護會」提起消費爭議申訴。
最後洪申翰表示，自己也知道，對於租屋族所遭遇種種不公平對待，這其實只是面對問題的第一步，在租屋黑市的結構問題未徹底解決前，很多法規的執行，要徹底到位，但至少這次的突破，是要政府不能再把「超收房客電價來獲利」視為理所當然的合法，「我們會一步一步來。」