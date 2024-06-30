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李多慧男友竟是他！曝當2週練習生就上陣　來台被「這件事」嚇壞

▲李多慧表示自己在韓國只當2個禮拜練習生就轉為正式隊員，也透露自己沒有時間交男朋友，隨即對著鏡頭放電說：「我的男朋友就是台灣粉絲。」（圖／緯來綜合台提供）
▲李多慧表示自己在韓國只當2個禮拜練習生就轉為正式隊員，也透露自己沒有時間交男朋友，隨即對著鏡頭放電說：「我的男朋友就是台灣粉絲。」（圖／緯來綜合台提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

啦啦隊女神李多慧、籃籃、孟潔、宜芳在節目上分享啦啦隊員背後的辛酸，籃籃說在台灣通常練習生要當一年才會轉為正式隊員，李多慧則表示自己在韓國只當2個禮拜練習生，因為韓國應援曲只有大概30首，台灣卻有上百首，所以剛到台灣的時候要重新練習並不容易，直呼：「真的嚇死了！」現在換了球隊又要重新再學100首，但如今李多慧自信表示：「現在我專業。」主持人曾國城問起李多慧有沒有男朋友，李多慧則表示自己沒有時間交男朋友，隨即對著鏡頭放電說：「我的男朋友就是台灣粉絲。」

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▲啦啦隊女神們一起上節目《女王大人》，左起為李多慧、孟潔、宜芳、籃籃。（圖／緯來綜合台提供）
▲啦啦隊女神們一起上節目《女王大人》，左起為李多慧、孟潔、宜芳、籃籃。（圖／緯來綜合台提供）
籃籃分享自己有一位日本粉絲，令人印象深刻，對方只看過她一、兩次，就開始日本台灣兩地跑，搭紅眼班機瘋狂追她所有活動跟球賽，光一年來回機票可能就花了40、50萬，前後追了籃籃有將近五、六年。有一次籃籃去北海道應援球賽，這位日本粉絲也到當地看球，賽後籃籃和團隊去拉麵村，只是發了一張拉麵碗的限時動態，該粉絲一看到，馬上去一間一間店找籃籃，瘋狂舉動讓她嚇到決定跟對方直說，她真的感到很困擾也很有壓力，希望對方可以收斂一點。

孟潔則補充說道，自己有次錄完影要回家，看到有一位粉絲在門口等待，但這位粉絲沒有要搭話的意思，孟潔也沒多想就走去捷運站搭車，沒想到粉絲也跟著走到捷運站，上了同一個車廂，等到孟潔要下車的時候，甚至跟著一起下車，讓孟潔嚇到趕緊趁捷運還沒關門又走回車廂，沒想到粉絲緊跟在後，她只好隨機挑一站下車，見粉絲還是不肯放棄，最後她躲進一家店裡打電話，請朋友過來救她，再趁粉絲不注意趕緊逃離。

▲籃籃分享日本粉絲的瘋狂行徑。（圖／緯來綜合台提供）
▲籃籃分享日本粉絲的瘋狂行徑。（圖／緯來綜合台提供）
▲孟潔分享被粉絲跟蹤驚魂記。（圖／緯來綜合台提供）
▲孟潔分享被粉絲跟蹤驚魂記。（圖／緯來綜合台提供）

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