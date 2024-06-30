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太老不能跳啦啦隊？壯壯：這個時代早就重新定義40歲了　萬人讚爆

▲40歲不能再跳啦啦隊？壯壯一篇回應文被萬人大推。（圖／壯壯臉書）
▲40歲不能再跳啦啦隊？壯壯一篇回應文被萬人大推。（圖／壯壯臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

近來有網友在PTT發問「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的還在跳？」指出不少啦啦隊女孩年紀都超過而立之年，例如樂天女孩有9位的年齡逾30歲，36、37歲的也有，相較日韓啦啦隊25歲就退休，台灣啦啦隊似乎有呈現高齡化的趨勢。對此，樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長壯壯直言：「這個時代早就重新定義40歲了！」

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32歲壯壯在啦啦隊服務11年，她在粉專表示，最近也有幾位女孩問她40歲能不能跳啦啦隊，日前29歲樂天女孩琳妲、35歲筠熹直率承認：「我們是老」、「我們沒有被老擊敗！」壯壯說：「其實～我覺得呀這是一個很棒的問題呀！甚至看到女孩們對於這個問題可以侃侃而談，為她們感到非常的驕傲！」

▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」。（圖／壯壯臉書）
▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」。（圖／壯壯臉書、水靈文創提供）
▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海，這套蕾絲內衣造型揉合帥氣、俏皮及性感。（圖／水靈文創提供）
壯壯認為，此議題發酵，代表整個環境對於工作、性別、年紀、文化的社會發展，真正的實現自由，越來越進步，更多的工作、企業、社會不再有刻板印象、偏見或限制，而是真正給予每個人對於自身價值和尊嚴的平等。

「啦啦隊也可以延伸出不同的職業發展及價值，甚至現在連男生也可以當啦啦隊了！那這樣還有什麼不可以？」壯壯反問：「所以40歲又怎麼樣呢？假設我可以敬業又專業的完成工作項目，不是膝蓋壞掉跳不起來硬要跳，或者是皺紋老態、體態管理不佳，有礙觀瞻不再適合啦啦隊這個職業了！」

▲壯壯為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。（圖／壯壯臉書）
▲▼壯壯為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。（圖／壯壯臉書、水靈文創提供）
▲壯壯擁有歐美凳子臀。（圖／水靈文創提供）
壯壯相信每個產業都非常需要專業、累積經驗的人才，透過工作歷練來引領未來，避免走失敗的路、更快的達成目標，「所以別太早為自己的人生下定論，現在這個時代早就重新定義40歲了！40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢！」

貼文一出，短時間突破萬人按讚，「年齡只是一個數字！忠於自己喜歡的事上，一生懸命」、「絕對沒問題！團長加油」、「跳到讓球迷說，我是看壯壯跳應援長大的」、「我想看壯壯跳到50歲」、「寫得真好，有一點年紀的女孩才有的成熟智慧，我43歲，完全認同」、「跟年齡沒關係吧、心態年輕最重要吧」、「這才是專業又有格局的見識！」


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