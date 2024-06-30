韓國網紅來台旅遊中暑！板橋直播熱昏「痛哭求救」 送往亞東醫院
台灣夏日炎炎，每天超過30度的高溫，實在令人受不了！南韓的女實況主「MAY五月」近日來台旅遊，昨（29）日晚間在板橋直播時，疑似因中暑，整個人開始臉色發白、呼吸急促，最後有熱心民眾替她打119求助，隨後「MAY五月」被救護人員送往亞東醫院治療。
記者薛羽彤／綜合報導
「MAY五月」29日在新北市板橋區開直播，畫面中她穿著一身白衣，癱軟坐在地上，披頭散髮、淚流滿面，表情看起來相當痛苦，臉部和手指僵硬，不停喃喃自語，無奈因為語言不通，讓她難以向路人求救，附近民眾雖然很擔心，但也不敢輕易走上前。
最後，「MAY五月」疑似中暑呼吸困難，身體不支倒地，所幸有熱心民眾發現，撥打119求救，警方到場後得知她因天氣炎熱、無法適應天氣，身體不適而暈倒，救護人員已將她送往亞東醫院救治。
此外，「MAY五月」去年到香港旅遊時也出意外登上新聞版面，她在路邊遭到一名印度裔男子搭訕、尾隨，當她走進地鐵站時，色狼不但強行抓住「MAY五月」的肩膀並摟住她，接著還強吻、襲胸，慘遭狼爪襲擊的「MAY五月」大聲呼救，事後香港警方逮到這名色狼，而「MAY五月」也嚇到趕緊離開香港。
※【NOWnews 今日新聞
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