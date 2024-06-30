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王大陸《孤注一擲》要跳6層樓秒答應！和媽吵架怒打玻璃見血了

▲王大陸在電影《孤注一擲》有一段跳樓的戲，他二話不說就答應了，且和媽媽吵架時還不小心真的受傷。（圖／王大陸工作室）
▲王大陸在電影《孤注一擲》有一段跳樓的戲，他二話不說就答應了，且和媽媽吵架時還不小心真的受傷。（圖／王大陸工作室）

記者朱祖儀／台北報導

由藝人王大陸特別出演、導演申奧執導的電影《孤注一擲》，主要描述東南亞詐騙集團騙財的內容。今（30）日2人接受訪問，申奧被問到為何會請來王大陸特別出演，他透露感覺王大陸感情事業都很順利，如果讓對方突然墜入深淵，會有一點衝擊力。而這部電影中也有部分動作戲，王大陸聽到導演要求跳6層樓馬上就答應，且演出毫不保留，甚至還不小心打到玻璃受傷。

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王大陸在《孤注一擲》中的角色是不顧身旁親友反對，接受詐騙集團的廣告邀約，沉迷於網路賭博、網貸和投資加密或幣的網路賭徒。為了投入角色，他透露，先前有跟導演討論很多詐騙相關案例，也會和身邊一些賭博成癮的人交流經驗，主要是問「一開始怎麼會玩？如何深陷在其中，慢慢去了解跟感受」。不過王大陸強調，自己平時不會賭博，頂多過年打打麻將，但不會以致富為目的，雖然平常也會投資貨幣，並和身邊的人交流，但他認為這個是社交的手段，沒有玩很多錢，主要就是放在裡面而已。

▲王大陸在《孤注一擲》中飾演社會新鮮人。（圖／王大陸工作室提供）
▲王大陸在《孤注一擲》中飾演社會新鮮人，結果因為沉迷賭博，最後成為網路賭徒。（圖／王大陸工作室提供）
由於近年來詐騙猖獗，申奧透露，之前真的有接到詐騙電話，對方稱自己在投資電影，問他有沒有興趣投資，還說是在拍攝《長津湖3》，不過詐騙集團沒想到一下子「撞到槍口上」，他的本業剛好就是電影導演，且知道《長津湖》目前沒有拍第3集的計劃，當場把詐騙集團問倒，對方只好急忙掛電話；王大陸則說，「因為我平時不會接陌生電話，也很少點開簡訊」，所以平時沒有太常被詐騙集團騷擾。

申奧也說，拍攝《孤注一擲》期間，最辛苦的就是拍攝詐騙工廠的戲，因為上百名工作人員一起拍攝，工作了一個多月，但現場只有一間廁所，所以「距離幾十公尺遠還是會聞到汗味及排泄物味」，後來花了7天才終於恢復原狀。王大陸聽到後忍不住慶幸沒有拍攝到這段，不過他也有部分動作戲，其中一段戲要從6層樓高跳下來，他二話不說就答應了，但因為拍攝角度需求，最後只搭了一層樓高的陽台。

另外，和女演員周也的互動戲也讓王大陸印象深刻，因為2人吵架到一半，他需要怒推桌子，但對方事前不知道，因此當下的反應都是真實的；和劇中媽媽鄧萃雯也有一段隔著門吵架的片段，當時因為他太投入其中，用力把玻璃打碎自殘，結果手指也真的不小心受傷，當場見血。

這次申奧難得來台灣，也透露王大陸每天都在推薦美食，在對方家附近吃了牛肉麵、麻辣鍋和雞爪，都覺得非常習慣，且因為他這趟忘了帶卡，王大陸還直接塞了一疊千鈔給他，非常大方，但下秒也笑說，王大陸到北京的時候，也是他招待的。

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