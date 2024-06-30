王大陸《孤注一擲》要跳6層樓秒答應！和媽吵架怒打玻璃見血了

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由於近年來詐騙猖獗，申奧透露，之前真的有接到詐騙電話，對方稱自己在投資電影，問他有沒有興趣投資，還說是在拍攝《長津湖3》，不過詐騙集團沒想到一下子「撞到槍口上」，他的本業剛好就是電影導演，且知道《長津湖》目前沒有拍第3集的計劃，當場把詐騙集團問倒，對方只好急忙掛電話；王大陸則說，「因為我平時不會接陌生電話，也很少點開簡訊」，所以平時沒有太常被詐騙集團騷擾。
申奧也說，拍攝《孤注一擲》期間，最辛苦的就是拍攝詐騙工廠的戲，因為上百名工作人員一起拍攝，工作了一個多月，但現場只有一間廁所，所以「距離幾十公尺遠還是會聞到汗味及排泄物味」，後來花了7天才終於恢復原狀。王大陸聽到後忍不住慶幸沒有拍攝到這段，不過他也有部分動作戲，其中一段戲要從6層樓高跳下來，他二話不說就答應了，但因為拍攝角度需求，最後只搭了一層樓高的陽台。
另外，和女演員周也的互動戲也讓王大陸印象深刻，因為2人吵架到一半，他需要怒推桌子，但對方事前不知道，因此當下的反應都是真實的；和劇中媽媽鄧萃雯也有一段隔著門吵架的片段，當時因為他太投入其中，用力把玻璃打碎自殘，結果手指也真的不小心受傷，當場見血。
這次申奧難得來台灣，也透露王大陸每天都在推薦美食，在對方家附近吃了牛肉麵、麻辣鍋和雞爪，都覺得非常習慣，且因為他這趟忘了帶卡，王大陸還直接塞了一疊千鈔給他，非常大方，但下秒也笑說，王大陸到北京的時候，也是他招待的。