零售業台積電「第一大天地」動土 拼2026年底完工營運

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第一大國際開發公司董事長原島榮一表示，D-ONE第一大天地是全台最大國際級百貨購物中心，搭配國際五星奢華酒店及國際金融大樓、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，加上千變萬化的室內空間設計，這些空前場景交織成的未來之城，將成為台中門戶，台灣新地標及世界櫥窗，也將成為零售業的台積電。
江啟臣致詞表示，這樣的投資是對台中的肯定，對台中未來的期待，他期許D-ONE第一大天地完工營運後，帶來人潮，也帶動地方繁榮，台中高鐵站目前每日進出人次約為7萬餘，僅比台北站少一萬，屆時一定能超越台北站，成為台灣高鐵第一大站。
鐵道局長楊正君則表示，台中高鐵站一天平均有7萬餘人次進出，加上台鐵與捷運，一年約有3千萬人流在此三鐵共構場站匯流，高鐵台中站位於西部一日生活圈正中心，絕對是台灣未來最重要的核心發展地。
市長盧秀燕表示，第一大天地動土具有三大意義，首先是此案投資額逾260億元，是台灣最大商場投資案，代表商業界對台中市投資環境與前景有信心。其二，商場營運後將帶動龐大人流與消費，有助於台中整體發展。其三是第一大天地會展中心約有1200攤位，與明年完工的台中國際會展中心相結合，台中將發展成為全台最大的會展城市。
盧秀燕強調，台中市政府很重視這項重大投資案，並結予投資方很多建議。尤其，D-ONE第一大天地將是全台最大國際級百貨商城，未來人流、車流一定會很多，為免造成交通過度負荷，建議交通部比照麗寶樂園，在半公里外的國道拉一條交流道進來，將全台人潮引進來外，也能解決地方交通負荷問題。
配合動土典禮，同步舉辦「好日音樂野餐市集」活動，邀請市民共同見證。現場除了聚集全台150家品牌獨立店鋪，提供民眾逛市集野餐外，並重磅邀請韓國超人氣女團MAMAMOO玟星及滅火器、老王樂隊及冰球樂團輪番開唱。玟星超人氣，不少粉絲早在三天前就在會場搭帳棚等候。主導業者廣三SOGO撒出500萬元活動費，只要今天搭乘高鐵、台鐵或捷運等大眾運輸前來的，憑乘車票根都可兌換包括300元市集券及200元廣三禮券的好禮，總共發出一萬份與市民分享喜悅。