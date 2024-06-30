看謎片判斷政治立場遭譏 沈伯洋還原始末「想攻擊我就說！」
民進黨立委沈伯洋日前在政論節目上提到，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家更小心，且成人網站個資也很重要，因為甚至有研究指出可判斷政治立場，而此番話引發熱議，更引來在野黨訕笑與嘲諷。對此沈伯洋今（30）日還原當時始末，說明當時短短3分鐘對話完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險與一個學術有名的研究，提醒大家保護自己與國家的重要性，沒想到也可以被攻擊，「只是想攻擊我就說啦！」
記者陳威叡／台北報導
沈伯洋表示，成人影片的話題燒得火熱。雖然被斷章取義，但整件事情其實很有趣，認為可以趁機機會教育一下。提及中國過去有一家公司叫做無為科技，主要是在做心理測驗蒐集個資，再藉由這些個資去分析台灣人各種喜好，最後根據這個喜好建立內容農場網站，精準打擊台灣人，並操作輿論。很多著名假消息都是從這些網站投出去的。
沈伯洋說，在輿論戰中，蒐集個資、分析喜好與投放文章，算是基本路數。而前幾天在政論節目上，一開始主持人問到VPN，自己回應稱VPN有危險性，建議大家要用安全的VPN。因為VPN公司會不會賣資料實在很難說，接著主持人提到有人用vpn看片。
沈伯洋說，他就藉此順勢提到，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要更小心，中國不但可以用低成本買個資，而且成人網站個資也很重要，因為甚至有研究說可判斷政治立場（知名學術研究）。
最後沈伯洋表表示，連結到上述所言，蒐集個資會是獨裁國家重要的手段，自己短短3分鐘的對話完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，以及一個學術有名的研究，提醒大家保護自己與國家的重要性，沒想到也可以被攻擊，更有政論節目攻擊進展到說精神狀態有問題了，「只是想攻擊我就說啦！」