有夠誇張！女駕駛行經國道竟遭「丟雞蛋、比中指」 警方回應了
新北市一名林姓女子（29歲），前（28）日晚間10時許開車行經汐五高架時，突然遭一部休旅車逼車，過程中對方駕駛除比出中指外，還多次丟擲不明物體及雞蛋，嚇得林女趕忙到派出所報案，對此，警方表示已受理被害人提出公共危險等告訴，後續將針對車外丟棄物品、任意變換車道等開罰。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，當天晚間林女開車載著母親準備返家，但行經中山高汐五高架北上20.7K處時，右側車道突然出現一部白色休旅車，隨後對方駕駛竟在行進間兩度丟擲雞蛋等不明物、比中指。
事後林女將行車紀錄器PO出，並表示當天雙方沒有發生糾紛，過程中也沒有超速違規，但行經該路段時，對方突然逼近閃黃燈，還多次丟擲東西，導致自己車輛擋風玻璃佈滿蛋液、影響視線；林女接著指出，一到國道警察局，自己和媽媽兩人想起離譜經過身體仍不斷發抖，並雙腿發軟。
針對本起事件，警方表示，後續將通知涉案人到案說明，同時依道路交通管理處罰條例開罰，警方也再次呼籲，用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方會依法處罰，若有涉及刑案則依法偵辦。